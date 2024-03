am 28.03.2024 - 09:13 Uhr

Während RTL die österliche "Passion" als aufwendiges Live-Event aus Kassel inszenierte, machte sich Sebastian Pufpaff einen Spaß daraus und begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ProSieben kurzerhand zur "TV Total Passion". Das zeigt schon die besondere Stellung, die das RTL-Event im deutschen Fernsehen eingenommen hat. Aber auch ProSieben erzielte gute Quoten - im Wesentlichen handelte es sich ja ohnehin um eine reguläre "TV Total"-Ausgabe, in der Sebastian Pufpaff nur als Jesus verkleidet war.

Das wollten schließlich 750.000 Menschen aus der klassischen Zielgruppe sehen, damit erreichte die "TV Total Passion" mehr junges Publikum als das Original bei RTL. Sebastian Pufpaff hatte aber auch den Segen der deutlich kürzeren Sendezeit auf seiner Seite, der Marktanteil betrug starke 14,7 Prozent. Insgesamt sahen 1,42 Millionen Menschen zu. Das neue "Bratwurst & Baklava" mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar hat die guten Auftaktwerte der vergangenen Woche danach bestätigt: Erneut lag die Reichweite bei 740.000, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug gute 9,2 Prozent.

Zufrieden sein kann auch Sat.1, wo man ein Osterspecial von "Das große Promibacken" auf Sendung schickte. Das lief angesichts von 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zwar etwas schlechter als die regulären Ausgaben in den letzten Wochen, dennoch lag man so weit über dem Sat.1-Schnitt, insgesamt sahen 1,50 Millionen Menschen zu. Bei RTLzwei waren zwei Ausgaben der "Wollnys" zu 4,1 und 4,4 Prozent gut.

Vox hatte unterdessen mit zwei neuen Folgen von "CSI: Vegas" kein Glück. Zwar sahen im Schnitt etwas mehr als eine Million Menschen zu, beim jungen Publikum kam man damit aber trotzdem nur auf 3,7 und 4,3 Prozent. Damit musste man sich in der Primetime deutlich hinter Kabel Eins einsortieren, wo "Beverly Hills Cop 3" 5,9 Prozent Marktanteil verzeichnete. "Die Miami Cops" und "Der Supercop" steigerten sich später sogar noch auf 6,4 und 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;