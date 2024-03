5,50 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" angesehen, das ZDF erreichte damit einen ganz starken Marktanteil in Höhe von 22,5 Prozent. Kein anderer Sender erreichte in der Primetime auch nur annähernd eine so hohe Reichweite, zweitmeistgesehene Sendung des Tages war die 20-Uhr-"Tagesschau" mit rund einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern weniger.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist "XY" nach 20:15 Uhr nicht zu schlagen gewesen: 810.000 Personen aus dieser Altersklasse sorgten für sehr gute 16,2 Prozent Marktanteil. Hier hatte die "Tagesschau" allerdings die Nase etwas vorn. Dank des starken Vorlaufs brachte es auch das "heute journal" noch auf erfreuliche 11,2 Prozent beim jungen Publikum, insgesamt sahen 3,93 Millionen (13,9 Prozent) Menschen zu. Später lag die "Auslandsjournal"-Doku "Wächter des Westens" noch bei 13,9 (insgesamt) sowie 9,6 Prozent Marktanteil (14-49).

Von solchen Werten konnte Das Erste nur träumen, dort ging zur besten Sendezeit die sechsteilige Serie "Kafka" zu Ende. Und nachdem diese am Dienstag richtig schlecht gestartet war, sah es nun nicht besser aus. Anders als bei der Premiere schaffte es die Serie jetzt mit keiner Folge mehr über die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze lag die Reichweite bei 1,35 Millionen. Damit musste sich der Sender nicht nur hinter dem ZDF, sondern auch hinter RTL, ProSieben und Sat.1 einsortieren. Das höchste der Gefühle waren für Das Erste 5,6 Prozent Marktanteil.

Etwas besser lief es für den Sender am Vorabend, wo sich die "Rentnercops" zurückmeldeten - es wird bekanntlich die letzte Staffel der Serie sein. 1,97 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 9,9 Prozent Marktanteil. Damit waren die "Rentnercops" keine Überflieger, lagen aber in etwa auf dem Niveau der zuletzt gezeigten Folgen. "Wer weiß denn sowas?" unterhielt zuvor übrigens noch 3,11 Millionen Menschen und erzielte so 19,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;