Nach nur vier Folgen mit Thomas Hermanns hat am Donnerstagabend erstmals Guido Cantz an der Seite von Sonya Kraus die Moderation der "Glücksrad"-Neuauflage bei RTLzwei übernommen. Dort kann man zumindest vorerst aufatmen, denn nachdem sich der Show-Abend zuletzt noch schwer tat, zogen die Quoten nun spürbar an: So verzeichnete das "Glücksrad" ab 21:18 Uhr im Schnitt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,1 Prozent in der Zielgruppe. Verglichen mit Hermanns letzter Ausgabe im Januar zog der Marktanteil damit um eineinhalb Prozentpunkte an.

Geholfen hat ganz sicher auch der Rückenwind durch "Genial daneben": Nachdem die Rateshow mit Hugo Egon Balder in der vergangenen Woche mit weniger als vier Prozent Marktanteil einen Tiefstwert hinnehmen musste, folgte nun die beste Quote der laufenden Staffel. Auf überzeugende 5,9 Prozent belief sich der Marktanteil der neuen Folge, die damit deutlich über dem Senderschnitt von RTLzwei lag. Insgesamt erreichte "Genial daneben" durchschnittlich 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Einzig das Comeback von "Nightwash" verlief sich später am Abend recht verhalten: Mit einem Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sind die Quoten der Comedyshow noch ausbaufähig.

Was die Zahlen wert sind, dürften jedoch erst die kommenden Wochen zeigen - auch, weil RTL diesmal mit seiner Bushido-Doku keine ernsthafte Konkurrenz darstellte. Vor diesem Hintergrund ist wohl auch der Aufschwung der Sat.1-Quizshow "The Floor" zu bewerten, für die es am Donnerstag ebenfalls einen Bestwert gab. Eine Woche vor dem Finale zog der Marktanteil der Sendung mit Matthias Opdenhövel auf gute 8,4 Prozent in der Zielgruppe an, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas rückläufig war.

Das Quoten-Fazit der Daytime von Sat.1 fällt indes gemischt aus: Denn während "Unser Leben, unser Geld" auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr mit sehr guten 10,6 Prozent Marktanteil schon zum zweiten Mal in dieser Woche zweistellig war, fiel "Das Küstenrevier" drei Stunden später auf ein bitteres Tief. Gerade mal noch 1,2 Prozent betrug der Marktanteil der Vorabendserie - schlechter lief es in fast drei Monaten noch nie. Auch insgesamt bleibt das "Küstenrevier" weiterhin blass und kam nicht über 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;