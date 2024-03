Nachdem RTL in der Vergangenheit durchaus gute Quoten mit der Dokusoap über das Leben von Bushido und seiner Frau Anna-Maria erzielte, überließ der Sender die Premiere der neuen Folgen von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" nun dem Streamingdienst RTL+ und zeigte am Donnerstag stattdessen nur einen Zusammenschnitt. Dieser stieß beim Publikum allerdings nur auf überschaubares Interesse - an frühere Erfolge konnte RTL jedenfalls nicht anknüpfen.

Gerade mal 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt ein, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur 3,3 Prozent betrug. Auch in der Zielgruppe gab's nur wenig zu holen: Mit 6,6 Prozent bewegte sich "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter dem Senderschnitt. Zudem sendete die Dokusoap auch an der von RTL auserkorenen erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen vorbei: Hier waren sogar nur 5,2 Prozent drin.

RTL musste sich somit am Donnerstagabend sehr deutlich ProSieben geschlagen geben, das mit "Germany's next Topmodel" zugleich zur Tagesmarktführerschaft eilte. An die Spitzen-Quoten des Umstylings der Vorwoche kam die Model-Show mit Heidi Klum zwar nicht heran, doch mit 860.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil gleichwohl bei starken 18,2 Prozent. Insgesamt konnten sich 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Germany's next Topmodel" begeistern.

Noch vor RTL positionierten sich am Donnerstagabend aber auch Sat.1 mit "The Floor" (DWDL.de berichtete) und der Schwestersender Vox, der sich mit dem Spielfilm "Jumanji: Willkommen im Dschungel" zum stärksten ProSieben-Verfolger in der Primetime aufschwang. 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil auf sehr gute 10,6 Prozent, insgesamt waren 1,29 Millionen Menschen dabei. Auch "Walking Tall - Auf eigene Faust" überzeugte im weiteren Verlauf des Abends noch mit 9,1 Prozent in der Zielgruppe.

Auf dieser Flughöhe war auch Kabel Eins ab 23:00 Uhr unterwegs: Starke 9,1 Prozent Marktanteil erzielte der Horrorfilm "Es: Kapitel 2" bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei - fast so viele wie zuvor beim ersten "Es"-Film, der damit aber zur besten Sendezeit nicht konkurrenzfähig war. In der Zielgruppe lag der Marktanteil somit zunächst nur bei 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;