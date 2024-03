Wie schon in den vergangenen Jahren zeigte RTL an Karfreitag keine Live-Ausgabe seiner Tanzshow "Let's Dance", sondern "Die Magic Moments der Profis" als Konserve. Gegenüber 2023 musste der Sender in diesem Jahr Verluste hinnehmen und sich im Showduell sogar Sat.1 geschlagen geben. Die Tanzssendung kam diesmal auf im Schnitt elf Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Hatte die Karfreitagssendung von "Let's Dance" im Vorjahr noch rund 2,8 Millionen Fans erreicht, schauten diesmal 2,14 Millionen zu.

In Sat.1 steigerte sich die zweite Folge der diesjährigen Staffel von "The Voice Kids" auf im Schnitt 11,2 Prozent bei den Umworbenen. Begonnen hatte die Staffel sieben Tage zuvor mit nur rund acht Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite stieg von rund 1,3 auf nun 1,69 Millionen.



Beide Sender einte, dass die jeweiligen Lead-Outs deutlich Federn lassen mussten. In Sat.1 erreichte eine erneute Ausstrahlung von "40 Jahre Formel 1" nur sechs Prozent in der klassischen Zielgruppe. RTL zeigte ab kurz vor Mitternacht nochmals die diesjährige "Passion", kam damit aber nicht über drei Prozent bei den Umworbenen hinaus. Mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent landete RTL auf der Spitzenposition, vier Zehntel vor Sat.1. ProSieben folgte mit ebenfalls guten 9,1 Prozent dahinter.



Bei ProSieben gab es ab 20:15 Uhr "Free Guy" zu sehen, der mit 12,1 Prozent ebenfalls zu überzeugen wusste. 1,19 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. Tagsüber hatte ProSieben etwa mit "Fantasic Four" (ab 11:20 Uhr) 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generiert. RTL begeisterte ab 16:25 Uhr 15,1 Prozent der Umworbenen mit "Jungle Cruise".

Die beiden meistgesehenen Karfreitags-Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen waren zwei Nachrichtensendungen. So kam die "Tagesschau" bei den Jungen allein im Ersten auf 0,7 Millionen, "RTL Aktuell" kam auf 0,63 Millionen. Die RTL-Hauptnachrichten sicherten sich am Freitag tolle 20,1 Prozent, die "Tagesschau" kam allein im Ersten auf 15,6 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;