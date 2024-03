Mit durchschnittlich sechs Prozent Tagesmarktanteil lief es für Kabel Eins an Karfreitag besser als gewöhnlich. Das lag nicht zuletzt daran, dass der Sender auch diesmal wieder einige Filmklassiker auspackte. So kam der Film "Zwei bärenstarke Typen" mit Bud Spencer und Terrence Hill nach 22:30 Uhr auf 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In den beiden Stunden zuvor hatte "Das Krokodil und sein Nilpferd" schon schöne 6,9 Prozent bei den Umworbenen eingefahren. Die Reichweiten beim Publikum ab drei Jahren wurden zunächst auf 1,04, dann auf 0,89 Millionen beziffert.

Ausbaufähig war indes tagsüber die James-Bond-Strecke. So kam der vormittags gesendete "Hauch des Todes" nur auf knapp drei Prozent, "Octopussy" und "Sag niemals nie" schlossen sich mit jeweils 4,8 Prozent an. ZDFneo hatte da schon - gemessen am eigenen Senderschnitt - mehr Quotenpower. "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" holte ab 11:35 Uhr 4,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, der zweite Teil des Films steigerte sich am frühen Nachmittag dann sogar auf 6,8 Prozent. "Monster House" schloss sich mit weiterhin tollen 4,3 Prozent an.



Mit Blick in die Sparte fällt zudem auch TLC ins Auge. Der kleine Sender punktete abends mit der Ausstrahlung der True-Crime-Serie "Der Fall Natalia Grace": Ab 20:15 Uhr schauten 2,0 Prozent der Umworbenen zu, nach 23:15 Uhr waren die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen schon auf 2,6 Prozent gestiegen. Nach Mitternacht holte das Programm sogar 5,2 Prozent.

Maximal solide gestaltete sich der Feiertag für Vox mit 5,2 Prozent Tagesmarktanteil: "Jumanji: Willkommen im Dschungel" erreichte zwar nach 18 Uhr fast acht Prozent bei den kommerziell Umworbenen, "R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser." fiel nach 20:15 Uhr dann auf knapp sechs Prozent zurück. Somit lag Vox zur Primetime hinter RTLzwei: Dort punktete "The Fast and the Furious" mit starken 6,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;