Die in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen meistgesehene Sendung am Ostersamstag lief im Pay-TV (zumindest wenn man die Parallel-Ausstrahlungen der "Tagesschau" außen vor lässt): Wie sich der FC Bayern zuhause 0:2 gegen den ewigen Konkurrenten Borussia Dortmund geschlagen geben musste, verfolgten im Schnitt 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige bei Sky. Das entsprach einem Marktanteil von herausragenden 22,7 Prozent. Insgesamt haben sich 1,72 Millionen Fußball-Fans die Partie bei Sky angesehen.

Damit erreichte der Marktanteil in der jungen Altersgruppe den höchsten bislang gemessenen Wert für ein abendliches Bundesliga-Topspiel bei Sky - was allerdings auch an der am Ostersamstag generell etwas geringeren TV-Nutzung lag. Denn absolut gesehen hatte nicht nur die Begegnung BVB - FC Bayern aus der Hinrunde eine noch etwas höhere Reichweite (sowohl gesamt, als auch 14-49) erzielt, sondern auch das eigentliche Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern im Februar.

Auch am Nachmittag hatte Sky unterdessen mit den Bundesliga-Übertragungen schon hervorragende Quoten eingefahren. Die Konferenz und Einzelspiele hatten im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 23,5 Prozent Marktanteil erzielt. Das lag merklich über dem sonstigen Saison-Schnitt, obwohl mit dem FC Bayern und dem BVB zwei der zugkräftigsten Teams fehlten.

Unterdessen bekam die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten die direkte Konkurrenz durch das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund durchaus leicht zu spüren: Die Reichweite lag mit insgesamt 3,67 Millionen so niedrig wie zuletzt vor Weihnachten. Trotzdem belief sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf gewohnt hohe 20,4 Prozent. Stärker machte sich die Sky-Konkurrenz beim jungen Publikum bemerkbar, wo diesmal für die "Sportschau" nicht mehr als 11,4 Prozent Marktanteil zu holen waren.

Des einen Leid, des anderen Freud: Das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF profitierte im Gegenzug davon, die ersten Bilder der abendlichen Partie zeigen zu können und war mit im Schnitt 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überdurchschnittlich erfolgreich. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 16,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erreicht.

Unterdessen rollte auch bei Sport1 wieder der Ball: Die Zweitliga-Partie zwischen Hertha BSC Berlin und dem 1. FC Nürnberg verfolgten dort im Schnitt 0,38 Millionen Personen. Das entsprach Marktanteilen von 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - beides Werte meilenweit über dem Senderschnitt, für die in dieser Saison sehr starken Zeitliga-Übertragungen aber sogar etwas unter dem Mittelwert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;