RTL hat am Ostersonntag die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum geholt, der Tagesmarktanteil der Kölner lag beim jungen Publikum (14-49) bei 10,2 Prozent. Dass das gelungen ist, hat man vor allem dem Oster-Special von "Wer wird Millionär?" zu verdanken. Das erreichte in der Primetime nämlich 710.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 16,0 Prozent. Insgesamt unterhielt Günther Jauch 3,23 Millionen Menschen und erzielte so 15,7 Prozent.

Überhaupt nicht in die Gänge gekommen ist dagegen "Schwiegertochter gesucht", das einen deutlichen Reichweitenverlust hinnehmen musste. Nur 1,02 Millionen Menschen sahen am Vorabend zu, das waren rund eine halbe Million weniger als zuletzt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 6,7 Prozent ziemlich dürftig aus. "Bitte melde sich" war zur gleichen Zeit in Sat.1 deutlich erfolgreicher: Hier sahen 1,64 Millionen Menschen zu, beim jungen Publikum entsprach das 10,2 Prozent.

Zur besten Sendezeit ging Sat.1 dann allerdings die Luft spürbar aus: "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" erreichte nur noch 820.000 Menschen, das entsprach 5,5 Prozent Marktanteil. Damit lag man deutlich hinter ProSieben, das mit "Godzilla vs. Kong" zunächst 9,0 Prozent erzielte - 1,10 Millionen Menschen sahen zu. Später unterhielt man mit "Monster Hunter" etwas weniger als eine Million Personen und der Marktanteil stieg auf 12,4 Prozent.

Erfolgreich in der Primetime unterwegs war derweil Vox - und das trotz der Tatsache, dass man nur eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" ins Rennen schickte. Die sahen aber trotzdem 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 360.000 davon im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Das führte zu einem Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;