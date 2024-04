am 02.04.2024 - 08:42 Uhr

6,52 Millionen Menschen haben am Montag zur besten Sendezeit den neuen Bremen-"Tatort" mit dem Titel "Angst im Dunkeln" gesehen. Das reichte am Feiertag für den Tagessieg, keine andere Sendung erreichte mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch der Marktanteil des Krimis lag angesichts von 23,0 Prozent im grünen Bereich. Gleichzeitig war es aber auch der reichweitenschwächste "Tatort" seit Weihnachten. Den letzten Bremen-"Tatort", ausgestrahlt Anfang April 2023, sahen noch mehr als acht Millionen Menschen.

Auch beim jungen Publikum reichte es am Ostermontag für den Tagessieg: 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren beim "Tatort" mit dabei und bescherten dem Sender so 19,4 Prozent Marktanteil. Damit lag der Film nur leicht unter den Durchschnittswerten des laufenden Jahres. Zwei Folgen von "Simon Becketts: Die Chemie des Todes" erreichten später weniger als 2 Millionen Menschen und so fiel auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur einstellig aus, 8,0 und 6,9 Prozent wurden gemessen.

Das ZDF schickte zur besten Sendezeit eine Wiederholung von "Nord Nord Mord" ins Rennen und schlug sich damit ziemlich gut. 4,43 Millionen Menschen waren mit dabei und sorgten für gute 15,6 Prozent Marktanteil. Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass es bei den Jüngeren erwartbar überhaupt nicht rund lief, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen standen für den Film nur 5,4 Prozent auf dem Konto.

Weil es tagsüber und auch am späten Abend teilweise richtig schlecht lief für das ZDF, erreichten die Mainzer einen vergleichsweise niedrigen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,6 Prozent. Aber auch damit war man noch der erfolgreichste Sender des Tages, Das Erste kam auf Platz zwei und erreichte dort 10,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;