Mit der für RTL+ produzierten Serie "Disko 76" haben UFA Fiction und RTL Deutschland überwiegend gute Kritiken eingeheimst. Wie die Abrufzahlen bei RTL+ sind, ist nicht bekannt. Doch bei der nun überraschend schnell erfolgten linearen Ausstrahlung war das Interesse des Publikums überschaubar: Alle sechs ab 20:15 Uhr gezeigten Folgen verpassten den Sprung auf mehr als 1 Prozent Marktanteil - und das sowohl insgesamt als auch in der klassischen Zielgruppe.

Folge eins unterhielt noch 220.000 Menschen, das war allerdings schon das höchste der Gefühle. Im Anschluss ging die Reichweite konstant bergab. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Marktanteile zwischen 0,5 und 0,8 Prozent gemessen. Auch wenn es darauf in diesem Fall primär vielleicht nicht ankommt: Linear war "Disko 76" damit überhaupt kein Erfolg.

Besser lief es aus Sicht von RTL Deutschland am Ostermontag für RTLup. Zwei Folgen von "Medicopter 117" holten zu Beginn der Primetime zwar ebenfalls nur 1,1 und 1,4 Prozent Marktanteil, "Hinter Gittern" steigerte das Quotenniveau danach allerdings spürbar. Die dritte Folge, die noch vor Mitternacht startete, steigerte sich auf 6,9 Prozent Marktanteil. Am Vorabend lag zudem das "Strafgericht" lange bei mehr als 3 Prozent. Und so konnte man sich bei RTLup über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent freuen, Nitro kam lediglich auf die Hälfte (1,2 Prozent).

Stärkster Sender in der Sparte ist allerdings ZDFinfo gewesen, angesichts von 3,9 Prozent Marktanteil lag man in Schlagdistanz zu RTLzwei (4,4 Prozent). Zurückzuführen ist das auf die Reihe "ZDFbesseresser", die fast den ganzen Tag über hinweg beim Sender zu sehen war. Selbst um 20:15 Uhr, wo traditionell viele Menschen vor den Bildschirmen sitzen, reichte es zu 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - 450.000 Menschen sahen zu. Später steigerte ZDFinfo die Reichweite noch auf mehr als eine halbe Million, der Marktanteil lag bei teils mehr als 5 Prozent.

Zufrieden sein kann man in Mainz auch mit der Leistung von ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" ab 20:15 Uhr überzeugte. Zunächst sahen 1,07 Millionen Menschen zu und bescherten dem Sender beim Gesamtpublikum 3,8 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge steigerte sich sogar auf 1,53 Millionen und 7,0 Prozent. Danach sanken die Reichweiten zwar, die Marktanteile stiegen aber bis auf 11,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;