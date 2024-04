Seit Jahresbeginn umfassen die von der AGF nach einer Woche ausgewiesenen endgültig gewichteten Quoten ja nicht mehr nur die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also etwa über Festplattenrekorder), sondern auch die Livestream-Nutzung in den Mediatheken (leider allerdings nach wie vor nicht die zeitversetzte On-Demand-Nutzung dort). Das schlägt sich vor allem bei Sport-Übertragungen nieder, die von zeitversetzter Nutzung ja gewöhnlich kaum profitieren.

Es dürften also vor allem die Livestreams sein, die dafür gesorgt haben, dass die Reichweite der ZDF-Übertragung des Sieges der deutschen Nationalelf über Frankreich nachträglich noch von 10,12 auf 10,42 Millionen anzog. Die Livestreams machen damit offenbar trotzdem nur einen geringen Anteil im Vergleich zur klassischen Nutzung aus, ihre Berücksichtigung führt aber gleichwohl zu spürbaren Anpassungen in den Quoten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite (18.-24.3.)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.03.

22:33 4,51

(+0,93) 20,5%

(+2,7%p.) 1,26

(+0,43) 24,4%

(+5,6%p.) ZDF Magazin Royale 22.03.

23:07 1,98

(+0,42) 11,3%

(+1,7%p.) 0,93

(+0,38) 22,4%

(+6,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.03.

20:15 2,32

(+0,35) 9,9%

(+1,1%p.) 1,39

(+0,24) 25,6%

(+2,4%p.) Let's dance 22.03.

20:15 3,94

(+0,33) 17,3%

(+0,4%p.) 1,04

(+0,14) 21,7%

(+1,1%p.) sportstudio live: FB Frankreich-Deutschl. 23.03.

21:00 10,42

(+0,30) 39,1%

(-0,0%p.) 3,23

(+0,16) 50,2%

(+0,4%p.) Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft 21.03.

20:16 6,83

(+0,28) 25,2%

(-0,1%p.) 0,40

(+0,04) 6,6%

(+0,2%p.) heute journal / Wetter 23.03.

21:46 8,86

(+0,24) 32,3%

(-0,1%p.) 2,77

(+0,12) 42,4%

(+0,1%p.) Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi 19.03.

20:15 2,60

(+0,23) 10,5%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,06) 11,3%

(+0,9%p.) Capitaine Sissako - Tod in den Alpen 24.03.

22:18 1,80

(+0,21) 9,6%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,01) 3,1%

(+0,0%p.) Capitaine Sissako - Tod in den Alpen 24.03.

23:06 1,64

(+0,20) 13,4%

(+1,1%p.) 0,09

(+0,01) 3,5%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.03.-24.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Noch höhere Aufschläge gab's in der Woche zwischen dem 18. und 24. April aber neben "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" auch für "Germany's Next Topmodel". Die Umstyling-Folge gehört traditionell dort ja schon immer zu den erfolgreichsten innerhalb einer Staffel und nach der endgültigen Gewichtung sprang dieses Jahr tatsächlich der bisherige Staffel-Bestwert heraus.

So erhöhte sich die von der AGF ausgewiesene Reichweite nachträglich noch um 350.000 auf 2,32 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um 2,4 Prozentpunkte auf 25,6 Prozent an. Zum Vergleich: Bei der Staffelauftakt-Folge, die bislang den Bestwert markiert hatte, fiel der nachträgliche Aufschlag geringer aus, hier sind es endgültig gewichtet 25,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil 14-49 (18.-24.3.)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 22.03.

23:07 1,98

(+0,42) 11,3%

(+1,7%p.) 0,93

(+0,38) 22,4%

(+6,6%p.) heute-show 22.03.

22:33 4,51

(+0,93) 20,5%

(+2,7%p.) 1,26

(+0,43) 24,4%

(+5,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.03.

20:15 2,32

(+0,35) 9,9%

(+1,1%p.) 1,39

(+0,24) 25,6%

(+2,4%p.) Markus Lanz 19.03.

23:11 1,47

(+0,11) 15,2%

(+0,4%p.) 0,19

(+0,05) 9,1%

(+1,9%p.) ZDF spezial: Terror in Moskau 23.03.

19:23 3,59

(+0,08) 18,4%

(+0,2%p.) 0,30

(+0,07) 9,3%

(+1,9%p.) heute-show 21.03.

21:38 0,53

(+0,12) 2,2%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,10) 3,6%

(+1,5%p.) SOKO Stuttgart 21.03.

18:06 3,53

(+0,16) 20,5%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,05) 7,6%

(+1,4%p.) Das große Promibacken 20.03.

20:14 1,89

(+0,17) 8,4%

(+0,6%p.) 0,57

(+0,09) 11,5%

(+1,4%p.) SOKO Wien 22.03.

18:10 3,29

(+0,17) 18,5%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,04) 4,2%

(+1,3%p.) Willkommen bei den Reimanns Wdh 21.03.

23:22 0,23

(+0,02) 2,8%

(+0,2%p.) 0,07

(+0,02) 3,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.03.-24.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

