Nach einer langen Wartezeit hat sich "FBI: Most Wanted" am späten Dienstagabend in Sat.1 zurückgemeldet - dabei erzielte die Serie 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das ist nicht besonders viel - andererseits war die Serie damit das erfolgreichste Programm im Abendprogramm von Sat.1. "The Irrational", "Navy CIS" und "FBI: Special Crime Unit" lagen zuvor allesamt bei weniger als 4 Prozent. Nur die "Special Crime Unit" erreichte mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die anderen Serien lagen deutlich unter dieser Marke.

Dass es Sat.1 trotz dieser Quoten-Tristesse auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent gebracht hat, ist auf die Daytime zurückzuführen. Neben dem "Frühstücksfernsehen" (20,3 Prozent) erzielte auch "Auf Streife" danach lange noch sehr hohe Quoten, bis 14 Uhr lagen die Marktanteile im zweistelligen Bereich.

RTL erreichte am Dienstag nur 7,2 Prozent Tagesmarktanteil - und das ist auch ganz wesentlich auf die Primetime zurückzuführen. Dort schickte man angesichts der Fußball-Konkurrenz nur eine Krimi-Wiederholung ins Rennen. "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" erreichte insgesamt dann immerhin 2,05 Millionen Menschen, allerdings waren das vor allem ältere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen (4,8 Prozent) als auch bei den 14- bis 59-Jährigen (7,3 Prozent) lief es nicht rund.

Deutlich zufriedener als Sat.1 und RTL kann man bei Kabel Eins sein - und dort setzte man ebenfalls auf Fiction zur besten Sendezeit. "Scary Movie 4" unterhielt 670.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 6,5 Prozent Marktanteil. "Scary Movie 5" steigerte sich danach sogar noch auf 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;