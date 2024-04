Ein Bombenfund im Bereich des Kennedy-Ufers in Köln-Deutz - und damit in unmittelbarer Nähe zum Sendezentrum von RTL Deutschland - hat den Arbeitsalltag zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sendergruppe am Mittwoch durcheinandergebracht (DWDL.de berichtete). Neben ntv wurde das am deutlichsten bei "Punkt 12", wo Roberta Bieling die Zuschauerinnen und Zuschauer während der letzten Sendestunde aus dem Freien begrüßte.

Den Quoten hat das aber nicht geschadet - im Gegenteil. 710.000 Menschen sahen sich die dreistündige Live-Sendung an, damit lag "Punkt 12" auf dem Niveau der bislang in diesem Jahr gezeigten Ausgaben. Mit den beim jungen Publikum erreichten 15,6 Prozent Marktanteil lag man aber um mehr als 2 Prozentpunkte über dem bisherigen Jahresschnitt. Insofern war es ein versöhnliches Ergebnis der Evakuierung.

Anders als zunächst befürchtet, hatte der Bombenfund übrigens keine weiteren Auswirkungen auf das RTL-Programm. Sowohl "Explosiv" als auch "Exclusiv" gingen am Vorabend regulär aus dem Studio über die Bühne, der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war da längst entschärft. Mit 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe tat sich "Explosiv" zunächst aber noch schwer, 1,03 Millionen Menschen sahen zu. "Exclusiv" steigerte sich danach auf 1,57 Millionen Zuschauende sowie 10,3 Prozent.

Einen ziemlich durchwachsenen Tag erlebte übrigens Vox, das am Mittwoch nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent kam. In der Primetime blieben zwei Folgen von "CSI: Vegas" noch unter der 5-Prozent-Marke hängen und nachmittags taten sich auch "Shopping Queen" (5,6 Prozent) und "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" (5,5 Prozent) schwer. Und weil es auch vormittags und mittags teils richtig schlecht lief, fiel es kaum mehr ins Gewicht, dass "Das perfekte Dinner" am Vorabend sehr gute 9,0 Prozent holte.

