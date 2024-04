am 06.04.2024 - 09:22 Uhr

Die neue Kreuzfahrt-Dokusoap "Volle Kraft voraus" lockte am Freitagabend im Schnitt rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Vox, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 3,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,4 Prozent erzielt, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 5,2 Prozent. Damit lag Vox jeweils leicht unter dem Senderschnitt und zugleich auch etwas unter dem, was zuletzt "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" auf diesem Sendeplatz erzielen konnte.

Als um 22:19 Uhr dann "Goodbye Deutschland" übernahm, sank der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zudem noch auf 4,4 Prozent ab, im Schnitt kam die Folge nur auf 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Vox-Highlight des Tages war das "Perfekte Dinner", das am Vorabend 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte.

Am Vorabend gab's auch für Kabel Eins einen Erfolg: "Mein Lokal, Dein Lokal" überzeugte dort mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, schon "Abenteuer Leben täglich" davor und "Achtung Kontrolle" danach konnten mit Marktanteilen von 3,4 und 3,7 Prozent aber nicht punkten. In der Primetime liefen die Wiederholungen von "Navy CIS: L.A." dann sehr schlecht: Los ging's um 20:15 Uhr mit miserablen 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dann ging's im weiteren Verlauf zwar leicht bergauf - allerdings so langsam, dass auch nach 23 Uhr nur 2,6 Prozent Marktanteil erzielt wurden.

RTLzwei hielt sich mit seinem Film-Abend zumindest etwas besser und erzielte 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "American Sniper" und 3,8 Prozent im Anschluss für "Lone Survivor". Bei Super RTL kann man sehr zufrieden sein mit den 2,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Werner - Das muß kesseln", während der Disney Channel mit "Dornröschen" um 20:15 Uhr nicht über 0,9 Prozent Marktanteil hinaus kam. Immerhin steigerte sich "Maleficent - Die dunkle Fee" im Anschluss aber auf 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;