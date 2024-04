Weil die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale" an Karfreitag pausierten, sind es ausnahmsweise mal nicht die beiden Satireshows, die die Spitze des Rankings jener Sendung mit der höchsten zeitversetzten Nutzung belegen. Stattdessen war es eine ursprüngliche Paramount+-Produktion, die ganz vorne landete: Die ersten beiden Folgen von "Simon Becketts: Die Chemie des Todes" gewann jeweils über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu - so viele wie kein anderes Format.

Gleichzeitig zogen auch die Marktanteile spürbar an: Um bis zu 1,9 Prozentpunkte fiel der Gesamt-Wert höher aus, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug das Plus sogar bis zu 2,1 Prozentpunkte. Insgesamt schafften es gleich vier Folgen von "Simon Becketts: Die Chemie des Todes" in die Hitliste. Und auch sonst waren vor allem Krimis in der zeitversetzten Nutzung gefragt: Der "Friesland"-Krimi des ZDF findet sich hier ebenso wie die beiden "Staatsanwalt"-Folgen vom Karfreitag, auch "Aktenzeichen XY" gewann noch 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Simon Becketts: Die Chemie des Todes 28.03.

21:44 3,80

(+0,52) 16,5%

(+1,6%p.) 0,35

(+0,12) 6,6%

(+2,0%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 28.03.

22:27 3,07

(+0,51) 16,2%

(+1,9%p.) 0,33

(+0,11) 7,5%

(+2,1%p.) Das Traumschiff 31.03.

20:15 5,38

(+0,42) 21,3%

(+0,7%p.) 0,90

(+0,12) 18,1%

(+1,1%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 31.03.

21:45 2,35

(+0,28) 10,0%

(+0,8%p.) 0,37

(+0,09) 6,8%

(+1,2%p.) Friesland - Sterneduell 30.03.

20:15 6,65

(+0,27) 27,2%

(-0,2%p.) 0,44

(+0,05) 8,9%

(+0,4%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 31.03.

22:28 1,88

(+0,24) 9,4%

(+0,8%p.) 0,26

(+0,06) 5,5%

(+1,1%p.) Die Passion 27.03.

20:14 2,47

(+0,24) 10,4%

(+0,7%p.) 0,67

(+0,08) 13,2%

(+0,8%p.) Der Staatsanwalt 29.03.

21:13 5,74

(+0,23) 22,8%

(0,0%p.) 0,39

(+0,03) 7,4%

(-0,1%p.) Der Staatsanwalt 29.03.

20:14 5,73

(+0,21) 21,6%

(-0,2%p.) 0,44

(+0,06) 8,2%

(+0,6%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 27.03.

20:14 5,69

(+0,19) 22,5%

(0,0%p.) 0,92

(+0,10) 17,1%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.03.-31.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Aus der Reihe tanzt in den Top 10 nur das "Traumschiff", das mit einem Plus von 420.000 Fans auf den dritten Rang kam - und "Die Passion" bei RTL. Die Neuauflage des Oster-Spektakels erreichte nachträglich noch rund zehn Prozent mehr Menschen als zunächst ausgewiesen, unterm Strich waren somit 2,47 Millionen dabei. In der klassischen Zielgruppe legte "Die Passion" noch um 0,8 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent Marktanteil zu.

Gemessen an Marktanteilen war jedoch die Vox-Dokusoap "Einmal Camping, immer Camping" der größte Gewinner: Der Marktanteil konnte fast verdoppelt werden und betrug nun recht solide 6,6 Prozent, auch "Ab ins Beet!" war mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe deutlich stärker als zunächst angegeben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Einmal Camping, immer Camping 31.03.

18:10 0,60

(+0,14) 4,3%

(+0,9%p.) 0,16

(+0,08) 6,6%

(+3,1%p.) Markus Lanz 27.03.

23:14 1,65

(+0,16) 16,5%

(+1,0%p.) 0,25

(+0,07) 11,2%

(+2,4%p.) Ab ins Beet! Die Garten-Soap 31.03.

19:10 0,93

(+0,14) 5,1%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,09) 8,2%

(+2,3%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 28.03.

22:27 3,07

(+0,51) 16,2%

(+1,9%p.) 0,33

(+0,11) 7,5%

(+2,1%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 28.03.

21:44 3,80

(+0,52) 16,5%

(+1,6%p.) 0,35

(+0,12) 6,6%

(+2,0%p.) INRI - Warum musste Jesus sterben? 29.03.

22:18 1,58

(+0,14) 8,9%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,09) 5,4%

(+1,8%p.) Markus Lanz 26.03.

22:45 1,66

(+0,16) 11,8%

(+0,7%p.) 0,25

(+0,06) 7,8%

(+1,5%p.) Simon Becketts: Die Chemie des Todes 31.03.

21:45 2,35

(+0,28) 10,0%

(+0,8%p.) 0,37

(+0,09) 6,8%

(+1,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 28.03.

20:14 1,80

(+0,18) 7,7%

(+0,5%p.) 0,98

(+0,12) 19,4%

(+1,2%p.) Memory - Sein letzter Auftrag 25.03.

22:15 2,60

(+0,17) 17,2%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,05) 8,3%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.03.-31.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;