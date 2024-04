Bevor in der kommenden Woche ein letztes Mal "Young Shelon" übernimmt, setzte ProSieben am Montagabend noch einmal auf "Based on a True Story - Sprich oder stirb!". Allzu hohe Quoten-Erwartungen dürfte man angesichts des jüngsten Rückschlags in Unterföhring wohl kaum gehabt haben, doch tatsächlich gelang es der neuen Serie, die überaus schwachen Werte der Vorwoche noch einmal zu unterbieten. Lagen die Marktanteile zuletzt noch bei mehr als fünf Prozent, so startete "Based on a True Story" diesmal mit nur noch 4,6 Prozent in den Abend.

Besonders bitter: Mit zwei weiteren Folgen ging die Quote sogar noch auf bis zu 3,6 Prozent nach unten, womit ProSieben in der Zielgruppe das Schlusslicht unter den acht großen Sendern bildete. Auch insgesamt blieb das Interesse sehr überschaubar: Gerade mal 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für die Serie begeistern, kaum mehr waren es im weiteren Verlauf des Abends.

Marktanteils-Trend: Based on a True Story - Sprich oder stirb! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch der Tiefpunkt war damit noch gar nicht erreicht: Den markierte "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit" im Anschluss: Katastrophale 1,5 Prozent Marktanteil erzielte die US-Serie ab 21:48 Uhr, ehe eine weitere Folge mit 2,1 Prozent kaum besser abschnitt. Die Gesamt-Reichweite belief sich zunächst auf 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Stunde später kamen dem Sender noch einmal 40.000 Fans abhanden. Die Quittung war ein desolater Tagesmarktanteil von gerade mal 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Deutlich besser lief es in der Primetime dagegen für Kabel Eins, wo der Spielfilm "Auf der Flucht" zunächst auf 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe "Auf der Jagd" nach 23 Uhr sogar mit stolzen 10,3 Prozent überzeugte. Sat.1 wiederum war nur mit der Rankingshow "Unsere Lieblinge" einigermaßen gefragt: Diese zeigte sich gegenüber der Vorwoche etwas erholt und unterhielt 1,07 Millionen Menschen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei soliden 6,9 Prozent. "Big Brother" konnte danach jedoch nichts mehr reißen und lag mit nur 340.000 Fans und einem Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe nur knapp über dem Tief der Vorwoche. Besonders bitter: Die nachts gezeigten Tageszusammenfassungen fielen gar zum Teil in den nicht messbaren Bereich.

Und so kamen die beiden stärksten Privatsender am Montag nicht aus Unterföhring, sondern aus Köln: Während RTL nicht zuletzt dank "Wer wird Millionär?" auf einen Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent kam, folgte Vox mit guten 8,4 Prozent dahinter. Dort meldete sich "Die Höhle der Löwen" mit 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erfolgreich zurück. Insgesamt sahen 1,30 Millionen Menschen die Gründershow. Zufrieden kann man auch bei RTLzwei sein, wo zwei Folgen der "Geissens" mit Werten von 7,2 und 7,3 Prozent punkteten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;