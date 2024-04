Des einen Freud' ist manchmal eben des anderen Leid. Für Kabel Eins lief der Freitag nicht sonderlich nach Plan, was einerseits an bekannten Schwächen, andererseits aber auch an bemerkenswerten Ausrutschern lag. Zu Letzterem gehörte etwa die 16-Uhr-Folge von "Castle", die am Mittwoch noch knapp neun Prozent bei den Werberelevanten holte und am Freitag nicht über 1,4 Prozent hinaus kam. Eine altbekannte Schwäche zeigte sich im Freitagabend-Programm. Die beiden nach 20:15 Uhr gezeigten Episoden von "Navy CIS: L.A." landeten bei gerade einmal 1,1 Prozent in der Zielgruppe und somit arg weit unter Senderschnitt.

Mehr als 3,1 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) waren für Kabel Eins am Freitag also nicht drin. Somit lag der Sender nur zwei Zehntel vor Sat.1 Gold, das zugleich der stärkste Spartensender des Tages war. Mit Blick auf die Quoten des Sat.1-Gold-Tages fällt auf, dass die hohen Werte vor allem durch exorbitante Stärke am Programmrand zustande kam. Tagsüber kam nur "Unser kleine Farm" auf an die drei Prozent. In der Primetime waren es "Richter und Sindera" nach 22:10 Uhr, die sich mit zweieinhalb Prozent dem Tagesschnitt annäherten.



Richtig stark war aber das Nachtprogramm: So kam "Richter Alexander Hold" am frühen Freitagmorgen ab kurz vor halb fünf beispielsweise auf über 15 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, nach 5:05 Uhr hielt die einstige Gerichtsshow die Werte noch bei mehr als 14 Prozent. Auch eine alte "K11"-Folge, gesendet nach 9:40 Uhr, war mit fast sieben Prozent noch sehr gut unterwegs. Die Ermittlerinnen und Ermittler von "K11" waren es dann auch, die in der Nacht auf Samstag aufdrehten. Zwischen 1:10 und 2:20 Uhr wurden etwa bis zu 9,4 Prozent Marktanteil festgestellt.

Durchaus interessant: Sat.1 Gold lag somit nachts in beiden Fällen vor Vox, das sonst mit True-Crime immer sehr stark unterwegs ist. In der Nacht auf Samstag kam Vox mit "Snapped" aber auf weniger als vier Prozent. In der Nacht auf Freitag hatte die Schlussphase von "Medical Detectives" knapp zwölf Prozent eingefahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;