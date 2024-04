am 15.04.2024 - 08:42 Uhr

Die meistgesehene Sendung des Sonntags war der "Brennpunkt" im Ersten zum iranischen Angriff auf Israel. Durchschnittlich 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Sondersendung, deren Marktanteil bei starken 28,4 Prozent lag. Nur geringfügig geringer fiel im Anschluss die Reichweite des "Tatorts" aus: Der neue Fall aus der Schweiz erreichte zwar weniger Menschen als zuletzt für die Krimireihe üblich, brachte es mit 7,39 Millionen Personen aber gleichwohl auf einen hervorragenden Marktanteil von 27,5 Prozent. Den dreifachen Quotensieg des Ersten machte schließlich die "Tagesschau" perfekt, die um 20:00 Uhr alleine hier von 6,70 Millionen Menschen gesehen wurde.

Auch beim jungen Publikum war der Sender in der Primetime nicht zu schlagen: Auch hier setzte sich der "Brennpunkt" an die Spitze und erreichte mit 1,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 24,1 Prozent, nachdem die "Tagesschau" zuvor sogar 25,2 Prozent verbuchte. Der "Tatort" wiederum zählte durchschnittlich 1,12 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil des Ersten ab 20:29 Uhr noch bei 19,3 Prozent lag. Die Film-Konkurrenz der Privatsender kam erst deutlich dahinter ins Ziel.

Die starken Quoten sorgten zugleich dafür, dass Das Erste am Sonntag bei Jung und Alt gleichermaßen die Tagesmarktführerschaft ergatterte. Einzig ARD-Talkerin Caren Miosga, die angesichts des Angriffs auf Israel kurzerhand das Thema ihrer Sendung änderte, tat sich trotz des erfolgreichen Vorlaufs schwer. Mit 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde der Tiefstwert der Vorwoche noch einmal deutlich unterboten, der Gesamt-Marktanteil lag bei nur 11,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich "Caren Miosga" ab 21:57 Uhr sogar mit lediglich 5,8 Prozent zufriedengeben.

Im ZDF sorgte das "heute-journal" zu diesem Zeitpunkt hingegen noch einmal für einen Aufschwung: 3,73 Millionen Menschen sahen das Nachrichtenmagazin, sodass der Marktanteil auf 16,7 Prozent anzog. Die "Herzkino"-Reihe "Familie Anders" tat sich zuvor mit 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,4 Prozent Marktanteil vergleichsweise schwer, ging beim Gesamtpublikum aber trotzdem als größter "Tatort"-Verfolger hervor. Sehr stark schnitt am späten Abend dagegen nun schon in der dritten Woche in Folge die britische Krimiserie "Signora Volpe" ab - zumindest bei den Älteren. Mit 2,40 Millionen Personen lag der Marktanteil ab 22:31 Uhr bei 17,2 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 2,8 Prozent erzielt wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;