Dass "Berlin - Tag & Nacht" durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams im Nachgang nochmal ein paar Zehntel-Prozentpunkte zulegen kann, lässt sich regelmäßig beobachten, in den vier Tagen nach Ostern fiel der Aufschlag allerdings merklich höher aus als gewohnt. Die Folge vom Mittwoch legte im Nachgang noch um 1,7 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu, auch die übrigen drei Episoden konnten ein überdurchschnittliches Plus von 1,1 Prozentpunkten erzielen.

Das führte dazu, dass die nach vorläufigen Zahlen aus Quotensicht recht unauffällig gelaufene Woche im Nachgang noch einen Jahresbestwert aufstellte. Im Schnitt kamen die vier Folgen zwischen dem 2. und 5. April auf 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde auf Wochenbasis überhaupt die 5-Prozent-Marke übersprungen.

Im Ranking der größten nachträglichen Marktanteils-Aufschläge taucht auch "Köln 50667" auf, wo die Folge vom Dienstag gar um 1,8 Prozentpunkte auf nun 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnte. Anders als bei "Berlin - Tag & Nacht" war dies aber nicht die ganze Woche über so: Am Donnerstag und Freitag wurde der Marktanteil sogar nachträglich noch minimal nach unten korrigiert. Trotzdem gilt auch hier: Mit im Schnitt 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es der höchste Wochenschnitt des bisherigen Jahres.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 05.04.

23:04 2,27

(+0,45) 13,3%

(+1,7%p.) 0,98

(+0,39) 23,1%

(+6,8%p.) heute-show 05.04.

22:30 4,46

(+0,77) 20,2%

(+2,2%p.) 1,13

(+0,39) 22,1%

(+5,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 04.04.

20:14 1,93

(+0,29) 7,8%

(+0,9%p.) 1,09

(+0,20) 20,2%

(+2,2%p.) Köln 50667 02.04.

18:06 0,19

(+0,06) 1,1%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,05) 4,1%

(+1,8%p.) Markus Lanz 04.04.

23:20 1,77

(+0,15) 18,0%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,06) 10,2%

(+1,7%p.) Let's dance 05.04.

20:15 3,84

(+0,42) 16,1%

(+1,0%p.) 1,08

(+0,17) 21,4%

(+1,7%p.) Berlin - Tag & Nacht 03.04.

19:06 0,36

(+0,07) 1,7%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,07) 6,0%

(+1,7%p.) Alles was zählt 05.04.

19:06 1,63

(+0,10) 8,6%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,05) 7,7%

(+1,3%p.) The Masked Singer 06.04.

20:15 1,70

(+0,24) 7,8%

(+0,9%p.) 0,76

(+0,09) 16,7%

(+1,2%p.) Kitchen Impossible 07.04.

20:15 1,29

(+0,12) 5,7%

(+0,4%p.) 0,56

(+0,08) 10,7%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.04.-07.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Keine Überraschung unterdessen, wer sich an der Spitze der Nachgewichtungs-Charts tummelt: Das "ZDF Magazin Royale" mit einem riesigen Plus von 6,8 Prozentpunkten auf nun 23,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt kamen hier nachträglich noch 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dazu. Bei der "heute-show" waren es sogar 770.000, der Marktanteil beim jungen Publikum schnellte um 5,7 Prozent auf 22,1 Prozent nach oben. Dauergast ganz oben in dieser Auswertung ist auch "Germany's Next Topmodel", das im Nachhinein noch die 20-Prozent-Marke überspringen konnte.

"The Masked Singer" war in den vergangenen Jahren meist nicht unter den Sendungen mit besonders hohen Aufschlägen - schließlich funktioniert das Ratespiel mit den Demaskierungen vor allem live besonders gut. Der Staffelauftakt in diesem Jahr konnte aber noch vergleichsweise stark um 1,2 Prozentpunkte auf 16,7 Prozent Marktanteil zulegen. Am Absturz der vorläufig gewichteten Zahlen in Woche 2 dürfte sich aber durch die zeitversetzte Nutzung kaum etwas ändern lassen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.04.

22:30 4,46

(+0,77) 20,2%

(+2,2%p.) 1,13

(+0,39) 22,1%

(+5,7%p.) ZDF Magazin Royale 05.04.

23:04 2,27

(+0,45) 13,3%

(+1,7%p.) 0,98

(+0,39) 23,1%

(+6,8%p.) Let's dance 05.04.

20:15 3,84

(+0,42) 16,1%

(+1,0%p.) 1,08

(+0,17) 21,4%

(+1,7%p.) Tatort: Angst im Dunkeln 01.04.

20:15 6,84

(+0,32) 23,5%

(+0,5%p.) 1,21

(+0,07) 19,9%

(+0,5%p.) Der Alte 05.04.

20:15 6,24

(+0,29) 23,9%

(-0,0%p.) 0,47

(+0,05) 9,5%

(+0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 04.04.

20:14 1,93

(+0,29) 7,8%

(+0,9%p.) 1,09

(+0,20) 20,2%

(+2,2%p.) Tatort: Schau mich an 07.04.

20:16 8,95

(+0,28) 30,6%

(+0,1%p.) 1,43

(+0,09) 21,6%

(+0,4%p.) Blacklight - Im Schatten des FBI 01.04.

22:00 2,43

(+0,26) 11,8%

(+0,7%p.) 0,28

(+0,01) 6,3%

(+0,1%p.) The Masked Singer 06.04.

20:15 1,70

(+0,24) 7,8%

(+0,9%p.) 0,76

(+0,09) 16,7%

(+1,2%p.) Lost in Fuseta - Spur der Schatten 06.04.

20:15 4,99

(+0,24) 20,9%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,01) 6,6%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.04.-07.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;