Nach dem Angriff des Iran auf Israel bekommen die Nachrichtensender derzeit wieder ein erhöhtes Informationsbedürfnis zu spüren. So erreichte Welt am Montag einen Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, während Konkurrent ntv sogar auf 2,2 Prozent kam. Schon am Tag zuvor hatte ntv mit seiner Berichterstattung mehr als zwei Prozent erzielt.

Beim Blick auf die Quoten am späten Abend sticht unterdessen der Talk von Micky Beisenherz heraus: Mit starken 4,7 Prozent Marktanteil stellte "#beisenherz" nicht nur einen neuen Rekord bei ntv auf, sondern ließ zu diesem Zeitpunkt auch große Sender wie ProSieben und Sat.1 hinter sich. Insgesamt erreichte die Sendung ab 23:29 Uhr im Schnitt 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch hier für überzeugende 2,0 Prozent Marktanteil sorgten.

Ordentliche Talk-Quoten gab es am Montag auch wieder für Sandra Maischberger, deren ARD-Sendung diesmal schon um 22:21 Uhr begann und zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,65 Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum erreichte. Die um 21:00 Uhr gesendete Doku "Das geheime Wissen der Tiere" tat sich hingegen schwer und kam zu diesem Zeitpunkt mit 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über schwache 6,8 Prozent Marktanteil hinaus.

ZDF-Filme mit hohen Quoten

Am Vorprogramm lag es nicht: Mit der Doku "Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger" startete Das Erste zunächst nämlich gut in den Abend. Durchschnittlich 2,57 Millionen Menschen und ein Marktanteil von genau 10,0 Prozent waren hierfür drin. Mit dem Tagessieg hatte der Sender jedoch nichts zu tun - der ging an den ZDF-Film "Briefe aus dem Jenseits", der mit 5,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 23,4 Prozent Marktanteil verbuchte und zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,1 Prozent gefragt war.

Später am Abend überzeugte im ZDF auch noch der französische Spielfilm "Notre Dame in Flammen": 2,32 Millionen Personen zogen ab 22:15 Uhr einen Marktanteil von 16,0 Prozent nach sich, beim jungen Publikum waren zu diesem Zeitpunkt noch 9,5 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;