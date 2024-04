Auch an diesem Mittwoch hat sich "Aktenzeichen XY" im ZDF wieder an die Spitze gesetzt. Der Fahndungsklassiker bescherte dem ZDF in den 90 Minuten nach 20:15 Uhr im Schnitt 5,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – 21,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen das Programm linear. Auch bei den Jüngeren gab es somit kein Vorbeikommen am Zweiten. Rudi Cerne sicherte sich starke 19,2 Prozent Marktanteil, der beste Wert seit Februar. Mit knapp 3,8 Millionen zusehenden Personen schloss sich auch das "heute journal" stark an. Richtig stark performte nach dem Bayern-Sieg am Abend in der Königsklasse (live bei DAZN) das um 23 Uhr gestartete "Sportstudio" mit den Free-TV-Bildern des Erfolgs, die auf mehr als 19 Prozent insgesamt kamen. Die Gesamt-Reichweite lag zu später Stunde bei etwa 2,3 Millionen.

Bei ProSieben gelang ein halbwegs ordentlicher Start der neuen "Quatsch Comedy Show", insbesondere dann, wenn man auf den langfristigen Schnitt des Sendeplatzes nach "TV total" schaut. Die Comedy-Sendung generierte beim Debüt 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,59 Millionen Menschen schauten zu. An die Werte, die "TV total" zuvor einfuhr, kam sie natürlich nicht heran. Der Klassiker erreichte am Mittwoch 13,7 Prozent (gesamt 1,27 Millionen) und platzierte sich somit sogar vor RTL, wo "Mario Barth deckt auf" mit zwölf Prozent unspektakulär performte. 1,92 Millionen Menschen schauten die RTL-Show im Schnitt.



Luft nach oben hatte am Mittwochabend ein Film im Ersten: "Geborgtes Weiß" erreichte nur knapp 2,9 Millionen Zusehende und somit 11,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren hatte der 90-Minüter sicher mehr Potential: Hier standen 5,2 Prozent zu Buche. Vox drehte erst am späteren Abend auf. Nach 23 Uhr kam "Bones" auf siebeneinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen, zu Primetime-Beginn sicherte sich die inzwischen eingestellte US-Krimiserie jedoch nur rund viereinhalb Prozent.

Auf diesem Level performte auch ein "Rocky"-Abend bei Kabel Eins. Die ersten beiden Filme sicherten sich 4,5 und 4,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. 0,60 und 0,34 Millionen Menschen schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;