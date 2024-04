Auch an diesem Mittwochabend hat ZDFneo mit zwei Krimiwiederholungen beachtliches Interesse hervorgerufen. Ab 20:15 Uhr gab es einen "Wilsberg"-Doppelpack zu sehen, für den sich im Schnitt 1,56 und 1,23 Millionen Menschen interessierten. 6,2 und 6,7 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Auch eine spätabendliche "Aktenzeichen"-Wiederholung mit 3,6 Prozent sowie das mit rund fünfeinhalb Prozent mittags starke "Death in Paradise" trugen dazu bei, dass der Mainzer Sender mit einem Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent bei allen sogar vor Sat.1 ins Ziel kam. Sat.1 sicherte sich insgesamt 3,8 Prozent.

Bei One sicherte sich "Miss Marple" unüblich hohe Reichweiten. Die rund 50 Minuten langen Folgen kamen im Abendprogramm jeweils auf mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach insgesamt einer Quote von jeweils 3,3 Prozent, kaum einer der Zusehenden war jedoch zwischen 14 und 49 Jahren alt. Hier beilefen sich die Reichweiten auf nur 30.000 und 10.000 Personen.



Nitro war derweil mit Blick auf den ganzen Tag stärkster Spartensender bei den Jüngeren, was auch an der Late Prime lag. Der um 22:17 Uhr gestartete Film "Homefront" brachte dem Sender sehr starke 5,4 Prozent Marktanteil ein, nachdem in den zwei Stunden zuvor "Teenage Mutant Ninja Turtles 2" auf nur zwei Prozent gekommen war. Mit rund 370.000 Zusehenden hatte der späte Streifen sogar ein größeres Publikum als der Primetime-Film.

Gut schnitt auch DMAX zur besten Sendezeit ab. "Die Schatzsucher" brachten dem Kanal ab 20:15 Uhr sehr schöne 2,9 Prozent Marktanteil und annähernd 400.000 zusehende Personen ein. Deutlich kleinere Brötchen hatte derweil RTLplus mit einem Primetime-Doppelpack seiner "Hundefrisöre" zu backen. Hier standen nur 0,10 und 0,12 Millionen Zusehende geschrieben. Mehr als 0,5 und 0,4 Prozent Marktanteil bei allen waren nicht drin.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;