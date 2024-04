Seit zwei Wochen setzt Das Erste auf dem seit Jahren kriselenden Nachmittags-Sendeplatz um 16:10 Uhr mal wieder auf ein Quiz, doch noch ist es dem Neustart "Frag mich was Leichteres!" bislang nicht gelungen, für einen nennenswerten Aufschwung zu sorgen - auch wenn die Reichweite an vier von fünf Tagen im direkten Vergleich zur Vorwoche gesteigert werden und, anders als in der ersten Woche, immerhin an zwei Tagen ein Marktanteil von mehr als sieben Prozent erzielt werden konnte.

Zum Ende der Sendewoche blieb man das Format davon aber ein gutes Stück entfernt: Nachdem schon am Donnerstag nur 5,6 Prozent erreicht wurden, sah es auch am Freitag mit nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,1 Prozent Marktanteil überschaubar aus. Dazu kommt, dass "Frag mich was Leichteres" auch bei den 14- bis 49-Jährigen bislang nicht viel reißen kann: Mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war am Freitag nicht drin - das war allerdings im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben schon einer der besseren Werte.

Ungleich erfolgreicher war dagegen das Quiz-Doppel im Vorabendprogramm: So erreichte "Wer weiß denn sowas?" ab 18:00 Uhr im Schnitt 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen starken Marktanteil von 21,2 Prozent nach sich zogen. Damit lag die Show mit Kai Pflaume sogar deutlich vor der "SOKO Wien", die im ZDF mit 3,14 Millionen Personen sowie 18,9 Prozent Marktanteil aber ebenfalls überzeugen konnte. Richtig gut sah es für "Wer weiß denn sowas?" auch bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo der Marktanteil bei 9,8 Prozent lag. Mit diesen Werten konnte das "Quizduell" danach zwar nicht mithalten, doch immerhin 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben ab 18:47 Uhr dran, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 12,9 Prozent lag.

Überflieger in der Nachmittag bleibt derweil das ZDF, das am Freitag über drei Stunden hinweg den Marktanteil auf über 20 Prozent trieb. Während die ARD-Telenovelas nur einstellig blieben, erreichte die "Küchenschlacht" um 14:16 Uhr mit 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern starke 21,3 Prozent Marktanteil - sowie im Übrigen ebenfalls bemerkenswerte 10,9 Prozent beim jungen Publikum. "Bares für Rares" steigerte sich danach auf 2,26 Millionen Fans und 22,8 Prozent Marktanteil, ehe "heute - in Europa" sogar 26,0 Prozent erzielte. Für die "Rosenheim-Cops" schalteten anschließend im Schnitt 2,73 Millionen Menschen ein, die für nicht minder beachtliche 24,8 Prozent Marktanteil sorgten.

