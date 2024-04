Mit einem Tagesmarktanteil von 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte ProSieben den Sonntag vollständig, Das Erste erreichte als zweitplatzierter Sender gerade mal 7,5 Prozent, RTL lag bei nur 6,7 Prozent. - wobei: Eigentlich war es nicht ProSieben, sondern das Programm von Joko und Klaas, schließlich durften die beiden als Gewinn aus ihrer Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" 24 Stunden lang schalten und walten wie sie wollten. Heraus kam eine ganze Menge Anarchie und unvorhersehbares Fernsehen - was zumindest das junge Publikum in Scharen vor den Fernseher lockte. Für ProSieben war es der höchste Marktanteil seit November 2020, als das Finale der dritten "Masked Singer"-Staffel für einen Höhenflug gesorgt hatte.

Die meisten Leute erreichten Joko und Klaas dabei erwartungsgemäß in der Primetime als "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu sehen war. Dass das Konzept nicht unbedingt in allen Feinheiten ausgearbeitet war, schien da wenig zu stören: Mit im Schnitt 1,24 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern war es in dieser Altersgruppe über alle Sender hinweg die meistgesehene Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich in der klassischen Zielgruppe auf 20,8 Prozent. Insgesamt sahen im Schnitt 1,7 Millionen Personen zu.

Den hohen Marktanteil konnten im Anschluss auch weitere Ausschnitte der ehemaligen "Circus Halligalli"-Rubrik "Aushalten: Nicht lachen" im "Supercut" halten, die den Tag über immer wieder längere Strecken füllten. Zwischen 22:38 Uhr und Mitternacht blieb der Marktanteil bei hervorragenden 20,5 Prozent beim jungen Publikum, am Vorabend hatte "Aushalten: Nicht lachen" zwischen 18 und 20 Uhr 17,2 Prozent Marktanteil erzielen können.

Den höchsten Marktanteil wurde aber schon am Nachmittag erreicht - und zwar mit einer Partie Uno bzw. aus lizenzrechtlichen Gründen "Bruno". Die von Klaas vorgetragene Sorge, ob die Idee trägt, war jedenfalls aus Quotensicht unbegründet: Ab 14:42 Uhr erzielte die Übertragung stolze 24,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt sahen insgesamt 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - nicht eingerechnet sind hier übrigens wie in allen Zahlen jene, die über Joyn gestreamt haben. Zuvor hatte "Aushalten: Nicht lachen" bereits über 20 Prozent Marktanteil erzielen können, zwischen 10:54 und 12:35 Uhr lag der Marktanteil mit 21,7 Prozent auf dem zweithöchsten Wert des Tages. Und selbst die Schalte zum Wasserloch in Namibia kam mittags auf 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte im Schnitt immerhin 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Ausschnitte von Steven Gätjen aus alten "Taff"-Zeiten reichten ab 15:51 Uhr für einen Marktanteil von 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch das "Worst of (mit uns)" war am Nachmittag mit 16,3 Prozent Marktanteil gefragt. "Mein bester Feind" rückwärts anzusehen war dann aber auch für hartgesottene Fans von Joko & Klaas eher kein Grund, die Nacht durchzumachen oder besonders früh aufzustehen: Die als "Großes Rückwärts-Event" angekündigte Sendung erreichte zwischen 4:55 Uhr und 7:55 Uhr im Schnitt nur rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag hier bei 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - nachdem das "gescheitertste TV-Expermient aller Zeiten" zuvor noch 16,9 Prozent erzielen konnte. Auch die beste und schlechteste "Simpsons"-Folge am Morgen blieben mit 5,0 und 5,5 Prozent Marktanteil wenig gefragt. Das freilich wird die Freude über den äußerst erfolgreichen Tag nicht schmälern.

