Statt sich an realen Personen und Geschehnissen in der Vergangenheit zu orientieren, wagte ARD und die Produktionsfirma UFA bei der vierten Staffel der "Carité" einen Blick in die Zukunft - ein durchaus mutiger Schritt, der aus Quotensicht vom Publikum nicht belohnt wurde: Die linearen Quoten fielen ungleich schwächer aus als bei den ersten drei Staffeln. Immerhin: Dank zeitversetzter Nutzung konnte die Serie im Nachhinein einen kleinen Teil dieser Verluste noch wettmachen.

So steigerte sich die Reichweite der zweiten Folge am ersten Abend nachträglich noch um 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 2,55 Millionen, was den Rückgang im Vergleich zur Auftakt-Episode nicht mehr ganz so drastisch aussehen lässt. Dort erhöhte sich die Reichweite im Nachhinein um 290.000 auf 2,88 Millionen. Nicht nur die lineare Reichweite ließ im Verlauf der Staffel allerdings nach, sondern auch die zeitversetzte Nutzung: Bei den Episoden 5 und 6 betrug der Aufschlag nur noch +150.000 bzw. +160.000. Allerdings gilt es zwei Sachen zu berücksichtigen: Zeitversetzte Mediatheken-Abrufe sind hier nicht eingerechnet - und Festplatten-Nutzung nur bis zu drei Tage nach Erstausstrahlung.

Auch alles zusammen wird aber kaum etwas daran ändern, dass die vierte Staffel letztlich deutlich weniger Menschen erreichen wird als die ersten drei. Der Staffelschnitt - wie gesagt ohne zeitversetzte Mediatheks-Nutzung - lag letztlich bei 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Deutlich mehr als die zunächst vorläufig ausgewiesenen 1,86 Millionen, aber natürlich weiter kein Vergleich zu den 5,34 Millionen, die die dritte Staffel im Jahr 2021 im Schnitt verfolgt hatten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.04.

22:29 4,22

(+0,77) 20,3%

(+2,2%p.) 1,06

(+0,36) 23,5%

(+5,5%p.) ZDF Magazin Royale 12.04.

23:04 2,07

(+0,50) 12,4%

(+2,3%p.) 0,82

(+0,35) 21,7%

(+7,4%p.) Charité 09.04.

21:04 2,55

(+0,42) 10,6%

(+1,4%p.) 0,43

(+0,16) 8,3%

(+2,7%p.) Let's dance 12.04.

20:15 3,55

(+0,37) 15,6%

(+0,8%p.) 0,89

(+0,16) 19,4%

(+1,9%p.) Lena Lorenz - Vertauscht 11.04.

20:15 5,21

(+0,33) 20,4%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,07) 8,2%

(+0,6%p.) Charité 09.04.

20:16 2,88

(+0,29) 11,3%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,06) 8,3%

(+0,7%p.) Wilsberg - Blinde Flecken 13.04.

20:15 6,25

(+0,27) 26,0%

(-0,1%p.) 0,48

(+0,09) 10,4%

(+1,3%p.) Signora Volpe 14.04.

22:31 2,66

(+0,25) 18,1%

(+0,9%p.) 0,10

(+0,02) 3,4%

(+0,6%p.) Charité 10.04.

21:04 1,94

(+0,25) 8,3%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,11) 5,7%

(+2,1%p.) Charité 10.04.

20:16 2,17

(+0,24) 9,1%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,11) 7,6%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.04.-14.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ansonsten gab es in der Woche zwischen dem 8. und 14.4. keine allzu großen Überraschungen. Angeführt wird die Liste der höchsten Zugewinne durch zeitversetzte Nutzung wie üblich vom ZDF-Duo "ZDF Magazin Royale" und "heute-show", die noch 770.000 bzw. eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Mit "Extra 3" stellte auch die Satire-Show des Ersten unter Beweis, dass dieses Genre auch zeitversetzt besonders gut funktioniert. Und von den Privaten war es vor allem "Let's Dance", was herausragte. Hier erhöhte sich die Reichweite nachträglich noch um 370.000 auf 3,55 Millionen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog um fast zwei Prozentpunkte auf 19,4 Prozent an.

Knapp den Einzug in die Top 10 der größten Nachgewichtungen verpasst hat der Staffelauftakt von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei: Hier ging's um 1,6 Prozentpunkte auf letztlich gute 8,0 Prozent nach oben. Spannend wird hier Woche 2, wo die vorläufig gewichteten Zahlen sehr ernüchternd ausgefallen waren. Bei ProSieben erhöhte sich der Marktanteil von "The Masked Singer" nachträglich noch um 1,4 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, der Zielgruppen-Marktanteil von "Germany's Next Topmodel" zog noch um 1,3 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 12.04.

23:04 2,07

(+0,50) 12,4%

(+2,3%p.) 0,82

(+0,35) 21,7%

(+7,4%p.) heute-show 12.04.

22:29 4,22

(+0,77) 20,3%

(+2,2%p.) 1,06

(+0,36) 23,5%

(+5,5%p.) Charité 09.04.

21:04 2,55

(+0,42) 10,6%

(+1,4%p.) 0,43

(+0,16) 8,3%

(+2,7%p.) extra 3 11.04.

23:01 1,53

(+0,22) 11,1%

(+1,2%p.) 0,36

(+0,09) 11,1%

(+2,2%p.) Charité 10.04.

21:04 1,94

(+0,25) 8,3%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,11) 5,7%

(+2,1%p.) Let's dance 12.04.

20:15 3,55

(+0,37) 15,6%

(+0,8%p.) 0,89

(+0,16) 19,4%

(+1,9%p.) Charité 10.04.

20:16 2,17

(+0,24) 9,1%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,11) 7,6%

(+1,9%p.) Alles was zählt 12.04.

19:07 1,67

(+0,10) 9,3%

(+0,4%p.) 0,31

(+0,06) 11,2%

(+1,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.04.

18:49 2,16

(+0,15) 12,3%

(+0,5%p.) 0,33

(+0,06) 12,3%

(+1,7%p.) SOKO Wien 12.04.

18:09 2,85

(+0,16) 19,7%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,04) 6,2%

(+1,7%p.)

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;