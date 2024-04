Angesichts einer Reichweite in Höhe von 5,81 Millionen war es in der vergangenen Woche eine sehr erfolgreiche Rückkehr der ARD-Serie "Mord mit Aussicht", beim jungen Publikum lief es mit 14,8 Prozent Marktanteil so gut wie überhaupt noch nie. Eine Woche später ist die Welt in Hengasch aber schon wieder eine ganz andere: So sahen an diesem Dienstag nur noch 4,31 Millionen Menschen zu.

Damit kam die ARD-Serie zwar immer noch auf sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil und war das meistgesehene Format des Tages, ein Reichweitenverlust von einem Viertel innerhalb von einer Woche ist allerdings ein sehr schlechtes Zeichen. Die erste Staffel nach der Neuauflage verlor im Verlauf 2022 ebenfalls nach und nach Publikum, so drastisch wie jetzt fiel der Verlust aber nie aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich "Mord mit Aussicht" an diesem Dienstag mit 10,2 Prozent noch knapp im zweistelligen Bereich - und war so erster ProSieben-Verfolger.

"In aller Freundschaft" unterhielt im Anschluss 3,72 Millionen Menschen und kam so auf 14,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren waren nur 6,2 Prozent drin. "Report Mainz" fiel später auf 10,1 bei allen und 3,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, 2,25 Millionen Menschen sahen sich das Magazin an.

Die herben Verluste von "Mord mit Aussicht" sind auch deshalb so überraschend, weil die Konkurrenz eigentlich nicht viel stärker unterwegs war als noch vor sieben Tagen. Im ZDF erreichte "Mensch Pistorius!" zwar etwas mehr Zuschauende als ein vergleichbares Format mit Friedrich Merz vor einer Woche, mit 2,17 Millionen und 8,4 Prozent Marktanteil war es dennoch kein Überflieger. "Frontal" hielt sich später noch knapp über der 2-Millionen-Marke und erreichte 8,1 Prozent. Reichweitenstärkstes ZDF-Format am Dienstag waren die "Rosenheim-Cops" am Vorabend, die es auf 3,41 Millionen Menschen brachten - das entsprach 15,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;