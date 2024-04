3,72 Millionen Menschen haben sich am Mittwoch zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe der ZDF-Quizshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner angesehen, es war die höchste Reichweite des Formats seit etwas mehr als einem Jahr. Mit 15,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man beim Sender zufrieden sein und auch die 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind ein guter Wert für das ZDF.

Insgesamt musste man sich in der Primetime allerdings dem Ersten geschlagen geben. Dort lockte der Film "Jackpot" angesichts von 3,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch etwas mehr Menschen an. Der Marktanteil lag dementsprechend bei noch etwas besseren 15,8 Prozent. Gut lief es auch für "Maischberger" am späten Abend, dort war unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Gast. Das wollten 1,72 Millionen Menschen sehen, das entsprach 14,7 Prozent.

Einen guten Abend verzeichnete auch das MDR Fernsehen, dort zeigte man ab 20:15 Uhr die Sachsenpokal-Partie zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden. Das sahen sich in Halbzeit eins 540.000 Menschen an und während den zweiten 45 Minuten dann sogar 640.000. 2,2 und 2,9 Prozent Marktanteil waren damit bundesweit drin, noch deutlich besser lief es natürlich im MDR-Sendegebiet, wo 13,7 und 17,5 Prozent gemessen wurden.

Dass das MDR Fernsehen den Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abgeschlossen hat, und damit hinter Nitro der erfolgreichste kleine Sender war, ist allerdings nicht auf das Fußballmatch zurückzuführen. Die Partie erzielte in der Spitze nur 1,6 Prozent. Deutlich besser lief es da schon für "MDR um 4", das in der ersten halben Stunde 4,7 Prozent in der jungen Altersklasse verzeichnete. Und auch danach waren noch Werte deutlich oberhalb des Senderschnitts drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;