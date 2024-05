Mit erstmals weniger als vier Prozent Marktanteil (14-49) hatte die neue Vox-Doku "Volle Kraft voraus" vor acht Tagen kein gutes Bild mehr abgegeben. Nun gibt es vorsichtige Entwarnung, denn Marktanteile und Reichweiten sind wieder gestiegen. Am Freitag erreichte die zweistündige Ausstrahlung zur besten Sendezeit 5,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Die Reichweite verbuchte ein Plus von rund 100.000 Fans – sie lag nun bei 0,63 Millionen. RTLzwei war insgesamt dennoch gefragter: Der dort gezeigte Film "Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman" kam auf 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Jüngeren wurden 3,9 Prozent Marktanteil gemessen.

Kabel Eins startete einen "Navy CIS: L.A."-Viererpack mit schmalen zwei Prozent. Im Lauf des Abends steigerte sich die amerikanische Krimiserie jedoch auf fast vier Prozent. In einer ganz anderen Liga spielte indes RTL, wo "Let's Dance" stabile Quoten einfuhr. Mit 20,2 Prozent sicherte sich die Live-Sendung einmal mehr die Pole Position bei den Jüngeren. 3,65 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Ein "Exclusiv Spezial" schloss sich nachts schließlich noch mit 20,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe an.



Somit ließ RTL auch Sat.1 weit hinter sich. Dort reichte es für eine weitere Folge von "The Voice Kids" nur für solide 7,5 Prozent. Etwas mehr als eine Million Menschen schauten zu, linear so wenige wie nie in der Formatgeschichte. "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" funktionierte dann zu späterer Stunde gar nicht – hier fielen die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen auf weniger als drei Prozent. Stabiler präsentierte sich indes ProSieben mit einem Filmdoppelpack: 8,2 und 8,3 Prozent generierten "Geostorm" und "I am Legend".

Mit einem Film erfolgreich unterwegs war derweil auch RTL Super um 20:15 Uhr: 3,8 Prozent – und somit annähernd Werte wie RTLzwei – sicherte sich der Sender mit "Hitch – Der Date-Doktor". Insgesamt schauten hier im Schnitt 350.000 Personen ab drei Jahren zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;