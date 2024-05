660.000 Menschen haben sich am Donnerstagabend das zweite ESC-Halbfinale bei One angesehen. Das waren nur rund 20.000 weniger als am Dienstag - und das trotz Fußball und "Topmodel"-Konkurrenz im frei empfangbaren Gegenprogramm. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,0 Prozent. Das zweite Halbfinale war damit auch etwas stärker als das Pendant im Jahr zuvor, als 620.000 Menschen einschalteten.

Interessant ist vor allem ein Blick auf die Werte beim jungen Publikum. Hier holte die Übertragung 6,3 Prozent und damit einen Spitzenwert für One. Dennoch wurden am Dienstag beim ersten Halbfinale noch 7,7 Prozent gemessen. Allerdings: Am Donnerstag sahen 330.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu, am Dienstag waren es 290.000. Der niedrigere Marktanteil ist also auf die insgesamt höhere TV-Nutzung zurückzuführen.

Beim jungen Publikum platzierte sich One am Donnerstagabend unter anderem vor Sendern wie Das Erste, dem ZDF oder auch Kabel Eins. In der Tages-Endabrechnung konnte man sogar RTLzwei überflügeln. Während One auf 2,7 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) kam, wurden bei RTLzwei nur 2,6 Prozent gemessen. Für RTLzwei liegen aktuell jedoch keine detaillierten Quoten für einzelne Sendungen vor. Wir werden sie an dieser Stelle ergänzen, wenn die AGF sie nachreicht.

Noch etwas stärker als One war in der Sparte übrigens ProSieben Maxx unterwegs, das sich einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent sichern konnte. So erreichte der Anime-Film "Dragon Ball Super: Super Hero" zur besten Sendezeit 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Vor allem aber im Tagesprogramm lief es für die "Dragon Ball"-Schiene noch besser. Am Nachmittag wurde die Marke von 6,0 Prozent Marktanteil geknackt und überhaupt waren immer mindestens 3,2 Prozent drin. In den frühen Morgenstunden war "Police Force - Einsatz Down Under" außerdem zweistellig unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;