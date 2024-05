Eine besondere Viertelfinal-Ausgabe der laufenden "Let's Dance"-Staffel hielt RTL am Freitagabend bereit. Erstmals in der Historie der deutschen Tanzshow verließ das Format sein Kölner Fernsehstudio und sendete aus dem Kölner Musical Dome. Der Abstand stand ganz im Zeichen von "Moulin Rouge". Zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer hat all das nicht gebracht. Bei den klassisch Umworbenen blieben die Marktanteile auf hohem Niveau stabil. Mit diesmal 20,5 Prozent Marktanteil lag die RTL-Show erneut weit vor der Konkurrenz. 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen durchschnittlich zu. Insgesamt belief sich die gemessene Reichweite auf 3,18 Millionen, was weniger war als in den Wochen zuvor. Vor acht Tagen kam "Let's Dance" noch auf über 3,6 Millionen Fans. Insgesamt ging der Marktanteil um sieben Zehntel nach unten.

Verabschiedet hat sich derweil am Freitag ein anderes Format, das – wie die Sat.1-Serie – von Filmpool Entertainment umgesetzt wird. "Verklag mich doch" macht auf dem 17-Uhr-Slot Platz für neue Folgen des "Blaulicht Reports". Die vorerst letzte Folge der Scripted Reality bescherte RTL nun nur fünf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was vermutlich auch an der starken Eishockey-WM lag. Von Montag bis Mittwoch kamen die Folgen jedenfalls auf starke Ergebnisse zwischen 13,4 und 15,1 Prozent. Jedenfalls legte "Verklag mich doch" einen schönen Schlussspurt hin. Die bisher im Jahr 2024 gezeigten Episoden kamen im Schnitt auf 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14-49.



Marktanteil-Langzeittrend: Verklag mich doch (RTL) Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Stark unterwegs war derweil auch RTL am Vormittag. Gerichtsshow-Wiederholungen drehten vor der Mittagszeit gewaltig auf: 16,7 Prozent Marktanteil erreichte Ulrich Wetzel ab 9:55 Uhr, eine Stunde später knackte Barbara Salesch gar die 20-Prozent-Marke mit 20,7 Prozent. Nachmittags taten sich die Verhandlungen dann – teils gegen Eishockey-Konkurrenz – recht schwer. Sie holten zwischen 15 und 17 Uhr nur 6,2 und 3,7 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;