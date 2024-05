Einen Tag vor dem "Eurovision Song Contest" wurde in der "NDR Talkshow" nicht nur, aber auch über den Musikwettbewerb gesprochen. Das war aber gar nicht das wirklich Besondere an der Folge, die am Freitag wie gewohnt ab 22 Uhr ausgestrahlt wurde. Denn anders als üblich lief der Talk nicht nur im NDR und hr, sondern auch im WDR, SWR und MDR. Im Laufe des Jahres soll es noch mehrmals der Fall sein, dass Talkshows der Dritten auf vielen Sendern zu sehen sein werden.

Zum Auftakt brachte die Ausstrahlung auf fünf Sendern der "NDR Talkshow" addiert im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ebenfalls addiert 11,5 Prozent Marktanteil. Am Stärksten war das Format freilich im NDR, dort wurden allein fast 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,2 Prozent Marktanteil erreicht. Im Programm des WDR erreichte die Talkshow zudem rund 380.000 Personen, im HR "nur" 210.000.



Ein anderer ARD-Erfolg hat sich am Freitag derweil in die Sommerpause verabschiedet. Das Erste zeigte um 18 Uhr die vorerst letzte Folge der Quizshow "Wer weiß denn sowas?": 2,32 Millionen Menschen bescherten dem von Kai Pflaume moderierten Format erstklassige 19,7 Prozent Marktanteil. Schon im Vorfeld der Ausstrahlung des Staffelfinals hatte die ARD gejubelt. Vorabend-Koordinator Frank Beckmann sagte: "Mein Glückwunsch an Kai und das ganze Team zum erneuten Rekord und großer Dank für beste Unterhaltung im Ersten! In der heutigen Zeit täglich über 3,3 Millionen Menschen zu begeistern, ist eine unglaubliche Leistung, vor der ich den Hut ziehe!"

In der Tat war die Staffel der TV-Saison 23/24 mit 19,6 Prozent insgesamt die bisher erfolgreichste. Knapp 3,3 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die insgesamt 130 Episoden. Ab kommendem Montag meldet sich "Gefragt – gejagt" um 18 Uhr zurück.

