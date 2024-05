am 13.05.2024 - 09:12 Uhr

Nach mehrjähriger Pause feierte "Der Trödeltrupp" am Sonntag bei RTLzwei sein Comeback - allerdings mit ausbaufähigen Quoten. So erreichte die neue Folge ab 16:15 Uhr im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 50.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,7 Prozent und damit etwas unter dem aktuellen Senderschnitt. Eine Wiederholung hatte es zuvor noch auf 4,1 Prozent gebracht.

Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich im Anschluss auch die Dokusoap "Mein neuer Alter", deren Marktanteil bei 3,7 Prozent lag. Erst das Motormagazin "Grip" sorgte ab 18:15 Uhr für einen nennenswerten Quoten-Aufschwung bei RTLzwei und steigerte seinen Marktanteil in der Zielgruppe auf überzeugende 6,8 Prozent. Insgesamt erreichte "Grip" im Schnitt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Daneben punktete am Sonntag auch Vox mit seinem Automagazin: Dort erreichte "Auto Mobil" ab 17:00 Uhr im Schnitt sogar 600.000 Menschen sowie einen Marktanteil von 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Die Dokusoap "Traumhaus oder Luftschloss?" konnte damit im Anschluss nicht mithalten und fiel zunächst auf 4,9 Prozent Marktanteil zurück. "Ab ins Beet" leitete danach allerdings umgehend die Trendwende ein und steigerte den Vox-Marktanteil auf gute 7,5 Prozent.

Sehr mäßige Quoten erzielte unterdessen Vox am Vorabend mit seinem "Galileo"-Doppelpack: So blieb "Galileo Stories" gegen 18 Uhr zunächst bei 5,2 Prozent hängen, ehe auch "Galileo X-Plorer" mit 6,6 Prozent nur wenig mehr reißen konnte. Mehr als 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für die Reportage-Reihe um 19:05 Uhr nicht drin. Und auch Julia Leischik hatte es in Sat.1 schwer: Dort kam eine Wiederholung von "Bitte melde dich" ab 18:53 Uhr auf 6,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt lief es mit 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber durchaus gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;