am 14.05.2024 - 09:11 Uhr

3,28 Millionen Menschen haben sich am Montagabend die neueste Ausgabe von "Wer wird Millionär?" bei RTL angesehen, damit war man die reichweitenstärkste Sendung in der Primetime. 15,6 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen und auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Günther Jauch hervorragende 14,0 Prozent. Durch 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren siegte das RTL-Quiz auch in dieser Altersklasse. Bei den inzwischen von RTL favorisierten 14- bis 59-Jährigen kam man auf 13,2 Prozent.

Der Primetime-Sieg für RTL war auch deshalb möglich, was das ZDF mit seinem Fernsehfilm überraschend schwach unterwegs war. Den Thriller "Unsichtbarer Angreifer" wollten jedenfalls nur 2,83 Millionen Menschen sehen - es ist der mit Abstand schlechteste Wert, den ein Film in diesem Jahr auf dem Sendeplatz eingefahren hat. Bislang sahen immer mindestens 4 Millionen Menschen am Montagabend zu. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,1 Prozent.

Das Erste erreichte zur besten Sendezeit mit der Doku "Wie gut ist unser Grundgesetz?" 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach nur 8,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber immerhin 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Louis Klamroth schloss im Anschluss bei "hart aber fair" thematisch an und fragte: "Wie gefährdet ist die Demokratie?" Dazu schalteten 2,47 Millionen Menschen ein - das war die höchste Reichweite seit September 2023. Der Marktanteil lag bei verhältnismäßig guten 10,6 Prozent und auch beim jungen Publikum steigerte der Talk sich noch leicht auf 8,6 Prozent.

Und auch eine Doku über Medienanwalt Christian Schertz war am späten Abend vor allem beim jungen Publikum gefragt, 8,2 Prozent Marktanteil standen auf dem Konto bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 1,15 Millionen Menschen ein und sorgten so für 9,6 Prozent Marktanteil im Ersten.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen richtig stark unterwegs war übrigens auch ZDFneo: "Inspector Barnaby" erreichte zur besten Sendezeit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Folge lag danach noch bei 1,63 Millionen. Mit 7,2 und 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war ZDFneo längst kein Spartensender mehr und auch bei den Jüngeren wurden zunächst starke 3,2 Prozent gemessen. Die zweite Ausgabe halbierte diesen Wert später.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;