ProSieben hat mit einer weiteren Eishockey-Übertragung in der Primetime nur sehr mäßige Quoten eingefahren. Das erste Drittel der Partie zwischen Deutschland und Schweden erreichte 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Schon das sind keine guten Zahlen, es war dann aber schon das Höchste der Gefühle. Weil schon nach diesem Drittel klar war, dass es schwer werden würde für das DEB-Team, verabschiedeten sich etliche Fans.

750.000 Menschen sahen sich das zweite Drittel an, 540.000 waren es im letzten Drittel. Die Marktanteile beim jungen Publikum gingen infolgedessen auf 5,3 und 4,4 Prozent zurück. Damit holte man zwar bessere Quoten als mit der Primetime-Partie gegen die USA am vergangenen Samstag, zufrieden sein kann man damit in Unterföhring aber natürlich nicht. Die nächste Übertragung findet am kommenden Mittwoch statt, dann wieder ab 16:20 Uhr.

Größere Probleme in der Primetime hatte auch Sat.1, wo "Über Geld spricht man doch" nach dem zwischenzeitlichen Hoch in der vergangenen Woche jetzt wieder bei nur 6,3 Prozent Marktanteil lag. Die Reichweite lag bei 620.000 und damit so niedrig wie nie zuvor in Sat.1. Damit musste man sich auch deutlich hinter Kabel Eins einsortieren, das mit dem zweiten Teil von "Die Tribute von Panem - Mockingjay" auftrumpfte. 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sorgten bei den Jüngeren für starke 8,5 Prozent Marktanteil.

Bei RTLzwei sorgte unterdessen Familie Geiss für einen erfolgreichen Abend. Zunächst lagen die "Geissens" bei 6,4 Prozent Marktanteil, im Anschluss erreichten "Davina & Shania" noch 6,2 Prozent. Die Geiss-Kids steigerte die Gesamtreichweite von zuvor 520.000 sogar noch auf 600.000. Erfolgreicher als alle genannten Sender war aber Vox unterwegs: "Die Höhle der Löwen" erreichte 1,30 Millionen Menschen, 460.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 10,3 Prozent - damit war Vox in der Primetime der erste RTL-Verfolger.

