Das ZDF ist am Dienstag in der Zeit zwischen 14:15 und 17 Uhr eine echte Bank gewesen - und das auch beim jungen Publikum (DWDL.de berichtete). Das führte nicht nur zu Problemen bei Vox, sondern vor allem auch in Sat.1, wo die beiden neuen Kochsendungen "Drei Teller für Lafer" und "Das Schnäppchen-Menü" schwächelten. Das Lafer-Format sahen nur noch 140.000 Personen, das waren 40.000 weniger als beim Auftakt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging von 7,4 auf jetzt 3,8 Prozent zurück.

Noch schlechter sah es aber für das "Schnäppchen-Menü" mit Alexander Kumptner aus. Schon zum Start erzielte Sat.1 damit am Montag nur 4,9 Prozent Marktanteil, jetzt waren es nur noch 1,6 Prozent. 130.000 Menschen schalteten ein. Die erste Ausgabe von "Lebensretter hautnah" blieb im Anschluss bei ebenfalls schlechten 1,4 Prozent hängen und die "Landarztpraxis" am Vorabend kam nicht über 3,2 Prozent hinaus. Einziger Lichtblick: "Notruf" mit zwischenzeitlich starken 8,4 Prozent.

In der Primetime lagen zwei Folgen von "The Irrational" wieder mal bei lediglich jeweils 3,8 Prozent. Die gute Nachricht für Sat.1: Damit hat man nun erst einmal alle Folgen gezeigt, ein Erfolg war die Serie allerdings nicht. Mit 5,0 Prozent Tagesmarktanteil musste sich Sat.1 am Dienstag sogar noch hinter RTLzwei einreihen, das sich über 6,0 Prozent freuen konnte. In der Primetime überzeugte "Armes Deutschland" mit 6,8 Prozent und weitere Ausgaben der Sozialdoku-Reihe kamen später teils auf bis zu 10,1 Prozent.

Die erfolgreichsten Nischensender am Dienstag kamen aus der RTL-Gruppe. Nitro (2,7 Prozent) und RTLup (2,5 Prozent) platzierten sich auf Tagesbasis vor der Konkurrenz. Bei Nitro kam "Air Force One" in der Primetime auf etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,9 Prozent Marktanteil. In der Daytime waren mit "King of Queens" sogar bis zu 5,2 Prozent drin. RTLup machte vor allem mit Gerichtsshows im Tagesprogramm Strecke, teilweise wurden auch hier mehr als 5 Prozent gemessen. "Law & Order: Special Victims Unit" lag zu Beginn der Primetime bei nur etwas mehr als 1 Prozent, steigerte sich aber deutlich auf bis zu 7,0 Prozent in der Nacht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;