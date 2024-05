am 16.05.2024 - 08:44 Uhr

Die neue RTL-Show "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" hat am Mittwochabend einen erfolgreichen Einstand hingelegt. Durchschnittlich 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge, die es damit beim Gesamtpublikum auf einen überzeugenden Marktanteil von 9,8 Prozent brachte. In der Zielgruppe brachte es Mario Barth mit 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 11,9 Prozent - hier musste sich RTL allerdings ProSieben geschlagen geben.

Die 15 erspielten Live-Minuten von Joko und Klaas, die die beiden diesmal dazu nutzten, um sich für die Europäische Union stark zu machen, fuhr mit durchschnittlich 770.000 jungen Personen nicht nur den Tagessieg ein, sondern auch einen hervorragenden Marktanteil von 18,4 Prozent. Insgesamt schalteten 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr ein, exakt so viele blieben danach auch bei "TV total" dran. Für Sebastian Pufpaffs Comedyshow war danach noch ein sehr guter Marktanteil von 14,8 Prozent in der Zielgruppe drin.

Spürbar erholt zeigte sich im Anschluss außerdem die "Quatsch Comedy Show": Nachdem in der vergangenen Woche weniger als fünf Prozent Marktanteil erzielt wurden, erreichte die Comedyshow diesmal ab 21:45 Uhr sehr ordentliche 8,5 Prozent und damit den besten Wert seit dem Start vor einem Monat. Durchschnittlich konnten sich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für das Format begeistern. Die Wiederholung von "Joko & Klaas" geriet hingegen am späten Abend mit gerade mal noch 80.000 Personen sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder.

Überzeugende Quoten gab es indes für die Eishockey-WM bei ProSieben. Nachdem die Live-Übertragungen zuletzt in der Primetime überhaupt nichts reißen konnten, gelang es nun am späten Nachmittag den Marktanteil auf bis zu 14,2 Prozent zu schrauben. Das letzte Drittel des früh entschiedenen Spiels zwischen Deutschland und Lettland kam nach 18 Uhr noch auf gute 11,0 Prozent sowie insgesamt 640.000 Fans.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;