Die neu eingeführte Ausweisung der AGF gibt Auskunft darüber, wieviele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil bei Streaming-Only-Titeln bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt.

Auch in Kalenderwoche 19 blieben die "ntv Nachrichten" die nettoreichweitenstärkste Programmmarke aller Programm-Marken, diesmal musste man sich den Platz allerdings mit der "Tagesschau" der ARD teilen, die in den letzten Wochen noch ein Stück weit dahinter lag. "Prominent getrennt" fällt damit leicht auf Platz 3 zurück - für ein allein bei RTL+ ausgestrahltes Format ist es trotzdem eine weiterhin eine beachtlich hohe Zahl. Deutlich zulegen konnte von den RTL+-Realityformaten im Vergleich zur Vorwoche zudem "Make Love - Fake Love", zudem schaffte es neben "Temptation Island" nun auch noch "Ex on the Beach" unter die Top 20, wo sich ja auch das RTLzwei-Format "Kampf der Realitystars" tummelt.

Neben dem Reality-Genre sind es die täglichen Serien, die im Streaming-Bereich vergleichsweise hohe Nettoreichweiten einfahren können - allen voran "Sturm der Liebe". Die ARD-Telenovela setzt sich mit einer Nettoreichweite von 0,56 Millionen an die Spitze in diesem Genre und erreicht einen starken vierten Platz insgesamt.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken der KW 19 (6.5.-12.5.) im Streaming



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ntv Nachrichten RTL-Gruppe 0,79 Mio. Tagesschau ARD-Gruppe 0,79 Mio. Prominent getrennt RTL-Gruppe 0,76 Mio. Sturm der Liebe ARD-Gruppe 0,56 Mio. Tatort ARD-Gruppe 0,54 Mio. Sportschau ARD-Gruppe 0,52 Mio. Kampf der Realitystars RTL-Gruppe 0,52 Mio. heute-show ZDF-Gruppe 0,46 Mio. Temptation Island RTL-Gruppe 0,44 Mio. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL-Gruppe 0,41 Mio. In aller Freundschaft ARD-Gruppe 0,40 Mio. Make Love - Fake Love RTL-Gruppe 0,39 Mio. Germany's Next Topmodel P7S1-Gruppe 0,38 Mio. ZDFinfo Doku ZDF-Gruppe 0,36 Mio. Markus Lanz ZDF-Gruppe 0,33 Mio. Welt News Welt-Gruppe 0,33 Mio. Fantalk Sport1-Gruppe 0,31 Mio. Rote Rosen ARD-Gruppe 0,31 Mio. Ex on the Beach RTL-Gruppe 0,28 Mio. Dahoam is dahoam ARD-Gruppe 0,26 Mio.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 6.5.2024-12.5.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13508 vom 20.05.2024

Neben der RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" und "Rote Rosen" schaffte es zudem auch noch "Dahoam is dahoam" noch unter die Top 20 der nettoreichweitenstärksten Programmmarken im Streaming. 260.000 Personen erreichte die Vorabend-Daily des Bayerischen Rundfunks innerhalb einer Woche allein online - sprich: So viele haben binnen sieben Tagen mindestens eine Sekunde mindestens eines Video-Inhalts unter dieser Marke online gesehen.

Im Fokus: Die Joyn-Formate

ProSiebenSat.1 ist einzig mit "Germany's Next Topmodel" in der Top 20 der nettoreichweitenstärksten Programm-Marken im Streaming vertreten. Dahinter folgt dann lange nichts - und auf Platz 2 aus dem ProSiebenSat.1-Universum steht dann schon "Big Brother" - das hier übrigens trotz Sat.1-Ausstrahlung als reines Joyn-Format ausgewiesen wird, was dazu führt, dass auch keine crossmediale Reichweite ausgegeben werden kann. Das ist etwas überraschend, die Zusammenstellung der Programmmarken liegt aber allein in der Hand der Anbieter.

Eine Nettoreichweite von 170.000 Personen hat "Big Brother" der AGF-Ausweisung in der Kalenderwoche 19 demnach bei Joyn verzeichnet - so viele sind also innerhalb dieser Woche mit "Big Brother"-Inhalten mindestens einmal in Kontakt gekommen. Das ist offensichtlich zumindest laut den AGF-Zahlen ein anderes Niveau als das, was RTL mit seinen erfolgreichsten Reality-Formaten erzielt, liegt aber weit über allem anderen, was von Joyn als Programmmarke ausgewiesen wird - also Produktionen exklusiv bei Joyn, bei denen sonst keine Ausstrahlung im Linearen gibt.

Mit einer Nettoreichweite von rund 24.000 Personen brachte es die Reihe "Salon Joko & Klahaars", die aus einer "Strafe" aus "Joko & Klaas gegen ProSieben" hervorging, schon auf Platz 3. Mit "Die Allerjutsten" und "Das Boxrezept" sind zudem zwei Joyn-Produktionen, deren neueste Folgen schon aus dem Herbst vergangenen Jahres stammen, noch unter den Top 5, allesamt aber auf sehr niedrigem Niveau, ebenso wie die Serie "One Tree Hill".

Joyn-Programmmarken mit höchster Nettoreichweite im Streaming



Programmmarke Nettoreichweite

gesamt Nettoreichweite

14-49 Big Brother 0,170 Mio. 0,078 Mio. Die Allerjutsten 0,028 Mio. 0,011 Mio. Salon Joko & Klahaars 0,024 Mio. 0,012 Mio. Das Boxrezept 0,016 Mio. 0,008 Mio. One Tree Hill 0,015 Mio. 0,007 Mio.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 06.05.2024-12.05.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13512 vom 21.05.2024

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;