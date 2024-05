Nachdem ProSieben schon am Samstag mit einem Tagesmarktanteil von nur 4,6 Prozent in der Zielgruppe enttäuschte, unterbot der Sender dieses Ergebnis am Sonntag mit 4,2 Prozent sogar noch einmal - und erneut waren es stundenlange Livesport-Übertragungen, die vom Publikum abgestraft wurden. So erreichte die DTM zur Mittagszeit zwar mehr Fans als am Tag zuvor, doch mehr als 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 4,2 Prozent in der Zielgruppe waren für das Rennen am Lausitzring nicht drin.

Das anschließende Spiel um den dritten Platz bei der Eishockey-WM zwischen Schweden und Kanada unterbot diesen Wert sogar noch: Hier schwankten die Marktanteile zwischen 2,6 und 3,3 Prozent. Im Anschluss geriet dann auch noch die European League of Football unter die Räder, die zwischenzeitlich nur 2,7 Prozent Marktanteil schaffte, sich aber immerhin im letzten Drittel auf 4,6 Prozent steigern konnte. Mehr als 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für ProSieben aber auch um 18:30 Uhr nicht drin.

Das Finale der Eishockey-WM kam am Abend dann aber zumindest zum Ende hin noch in Fahrt: Brachten es die ersten beiden Drittel der Partie zwischen Tschechien und der Schweiz zunächst nur auf Werte von 3,7 und 4,3 Prozent, so waren ab 22:00 Uhr immerhin ordentliche 7,7 Prozent in der Zielgruppe drin. Insgesamt knackte die Live-Übertragung zu diesem Zeitpunkt sogar die Millionen-Marke, nachdem diese zunächst noch deutlich unterboten wurde: 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im letzten Drittel gezählt, was ohne deutsche Beteiligung ja ein durchaus guter Wert ist.

Eishockey gab es am Sonntagabend allerdings nicht nur bei ProSieben zu sehen, sondern auch bei ProSieben Maxx: Dort sorgte die amerikanische NHL jedoch nur für überschaubare Quoten. Mit Marktanteilen zwischen 0,5 und 0,7 Prozent bewegte sich die Übertragung deutlich unter dem Senderschnitt, insgesamt waren am Ende gerade mal noch 40.000 Fans dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;