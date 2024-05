Bei den Live-Quoten, die die jeweilige Nutzung eines Programms am Tag der linearen Ausstrahlung zeigen, ist "Kampf der Realitystars" in diesem Jahr so schwach wie noch nie unterwegs. Auf rund 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bringt es das von Banijay produzierte Format. Doch zeitversetzt, also unter Einbeziehung von drei Tagen nachgelagerter Nutzung auf klassischem Weg sowie Livestream-Abrufen bei RTL+, konnte das Format durchweg noch zulegen - die Ausgabe am 15. Mai markierte dabei einen Rekord.

So stieg die Reichweite von "Kampf der Realitystars" nachträglich noch um 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei einer Gesamtreichweite von jetzt 750.000 ist das eine durchaus relevante Summe. Nie zuvor erreichte das Format einen höheren Reichweiten-Nachschlag. Und auch beim Zielgruppen-Marktanteil fiel das Plus so hoch aus wie noch nie: Um 1,9 Prozentpunkte ging es noch auf 6,7 Prozent nach oben. Damit liegt man zwar noch immer hinter den Werten aus der Vergangenheit, das Bild sieht aber nicht mehr ganz so schlecht aus.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.05.

22:31 4,28

(+0,64) 20,5%

(+1,8%p.) 1,11

(+0,34) 23,2%

(+5,0%p.) ZDF Magazin Royale 17.05.

23:04 2,04

(+0,42) 12,1%

(+1,9%p.) 0,90

(+0,32) 21,7%

(+5,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.05.

20:15 1,84

(+0,28) 8,4%

(+1,0%p.) 1,00

(+0,17) 20,9%

(+2,0%p.) Let's dance 17.05.

20:15 3,81

(+0,27) 17,2%

(+0,3%p.) 0,95

(+0,08) 20,3%

(0,0%p.) Dr. Nice 19.05.

20:15 3,96

(+0,25) 15,9%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,05) 7,8%

(+0,8%p.) The Masked Singer 18.05.

20:15 1,62

(+0,24) 8,1%

(+0,9%p.) 0,61

(+0,09) 15,3%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft 14.05.

21:04 3,69

(+0,21) 15,8%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,03) 7,7%

(+0,1%p.) extra 3 16.05.

22:52 1,78

(+0,20) 13,1%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,06) 11,5%

(+1,3%p.) Bauer sucht Frau International 14.05.

20:15 2,90

(+0,20) 12,6%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,11) 12,3%

(+1,4%p.) Kampf der Realitystars 15.05.

20:14 0,75

(+0,19) 3,9%

(+1,0%p.) 0,27

(+0,09) 6,7%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.05.-19.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch die Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" konnte zeitversetzt an allen Tagen der Woche zulegen, teilweise um bis zu 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile kletterten um bis zu 2,5 Prozentpunkte nach oben, wobei es an diesem Tag von zuvor extrem schwachen 3,2 auf immerhin noch 5,7 Prozent Marktanteil nach oben ging. Insgesamt steht die Serie durch die endgültige Gewichtung bei mehr als 6 Prozent Marktanteil.

Fast überhaupt keine Bewegung gab es dagegen bei den Sat.1-Kochformaten am Nachmittag. Sowohl "Das Schnäppchen-Menü" als auch "Drei Teller für Lafer" blieben auch die die endgültige Gewichtung bei ihren zuvor ausgewiesenen Reichweiten und Marktanteilen. Größere Nachschläge bei Nachmittagsformaten sind allerdings auch eher selten, sodass das Ergebnis für Sat.1 nun nicht überraschend kommt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 17.05.

23:04 2,04

(+0,42) 12,1%

(+1,9%p.) 0,90

(+0,32) 21,7%

(+5,7%p.) heute-show 17.05.

22:31 4,28

(+0,64) 20,5%

(+1,8%p.) 1,11

(+0,34) 23,2%

(+5,0%p.) Die Landarztpraxis 14.05.

18:58 0,55

(+0,11) 3,5%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,07) 5,7%

(+2,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.05.

20:15 1,84

(+0,28) 8,4%

(+1,0%p.) 1,00

(+0,17) 20,9%

(+2,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.05.

19:37 2,12

(+0,13) 10,5%

(+0,4%p.) 0,48

(+0,09) 14,3%

(+1,9%p.) Kampf der Realitystars 15.05.

20:14 0,75

(+0,19) 3,9%

(+1,0%p.) 0,27

(+0,09) 6,7%

(+1,9%p.) Alles was zählt 14.05.

19:07 1,63

(+0,12) 10,1%

(+0,5%p.) 0,33

(+0,07) 12,7%

(+1,8%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 14.05.

20:14 1,14

(+0,19) 5,5%

(+0,7%p.) 0,73

(+0,12) 16,6%

(+1,7%p.) Die Landarztpraxis 15.05.

18:58 0,61

(+0,09) 3,7%

(+0,5%p.) 0,17

(+0,05) 6,4%

(+1,6%p.) Bluey 15.05.

18:05 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 2,5%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.05.-19.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Sendungen mit dem größten zeitversetzten Nachschlag waren einmal mehr die "heute show" und das "ZDF Magazin Royale", dahinter folgten mit "GNTM" und "Let's Dance" zwei Show-Flaggschiffe der Privaten. Und auch "The Masked Singer" gehörte zu den Formaten, die zeitversetzt noch stark profitierten: So wurde die Reichweite des Finals um 240.000 auf 1,62 Millionen nach oben korrigiert. Der Marktanteil in der Zielgruppe legte um 1,3 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent zu.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;