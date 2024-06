Die beiden beim jungen Publikum meistgesehenen Sendungen des Freitags liefen nicht etwa in der Primetime, sondern erst am späteren Abend: Der Satire-Doppelschlag aus "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" war insbesondere mit Blick auf die Unter-50-Jährigen so gefragt wie lange nicht. So schalteten 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige die "heute-show" ein, das war die höchste absolute Reichweite in dieser Altersgruppe seit dem 26. Januar. 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige waren im Anschluss beim "ZDF Magazin Royale" dabei, auch hier war es der beste Wert seit Ende Januar.

Noch deutlicher zeigte sich der Ausschlag nach oben bei den Marktanteilen, die noch höher ausfielen als im Januar, als die TV-Nutzung generell höher war. 21,8 Prozent erzielte die "heute-show" beim jungen Publikum, bester Wert seit Dezember 2022. 17,3 Prozent waren es beim "ZDF Magazin Royale", hier sah es zuletzt im Juni 2023 besser aus (im Vergleich hier stets nur die vorläufig gewichteten Werte ohne zeitversetzte Nutzung - im Nachgang steigen die Zahlen insbesondere bei diesen beiden Formaten stets noch deutlich an).

Interessanterweise zeigte sich dieser Reichweitenanstieg aber nur mit Blick aufs jüngere Publikum, die Gesamt-Reichweiten blieben im Vergleich zu den letzten Wochen hingegen konstant: 3,58 Millionen sahen insgesamt die neueste Ausgabe der "heute-show", was 19,0 Prozent Marktanteil entsprach, 1,49 Millionen waren es bei der "heute-show". Das Durchschnittspublikum war damit also jünger als in den vergangenen Wochen.

Das dürfte auch mit dem anderen Vorlauf zusammenhängen - statt "Krimis" und dann das "heute-journal" lief diesmal die Übertragung des Fußball-EM-Qualifikationsspiels der Frauen gegen Polen - was insgesamt eher etwas weniger Menschen erreichte als ein üblicher Freitagskrimi im ZDF, dafür aber mehr Jüngere. Die Satire-Schiene schloss sich diesmal auch direkt an den Fußball an, weil das "heute-journal" bereits mit einer Kurz-Ausgabe in der Halbzeit abgegfrühstückt wurde. 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Fußball-Übertragung, etwa eine halbe Million mehr als die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele im Frühjahr. Der Marktanteil belief sich auf 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,5 Prozent Marktanteil erreicht.

Mit den Werten dürfte man beim ZDF sehr zufrieden sein, den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste man aber dem Ersten überlassen, wo der Film "Die Kanzlei - Reif für die Insel" 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte - fast so viele wie bei der Erstausstrahlung 2022. Der Marktanteil lag hier bei starken 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit 5,1 Prozent Marktanteil hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;