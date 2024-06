Es gehört seit Jahren zur Tradition, dass nach dem Finale der "Let's Dance"-Staffel mit der "Profi-Challenge" noch ein Nachklapp folgt. Und wie auch in den vergangenen Jahren konnte dieses Special aus Quotensicht zwar nicht mit den normalen Folgen mithalten, bescherte RTL aber trotzdem nochmal einen erfolgreichen Abend. So sahen im Schnitt diesmal insgesamt 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren minimal mehr als bei der "Profi-Challenge" im vergangenen Jahr. Der Marktanteil belief sich auf 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,4 Prozent erzielt.

RTL war damit um 20:15 Uhr Marktführer beim jungen Publikum - doch nicht nur in Köln, auch in Unterföhring kann man mit Zufriedenheit auf den Freitagabend blicken: Sat.1 konnte mit einer weiteren Ausgabe der "Besten Comedians Deutschlands" punkten und lag bei starken 10,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag die Sendung mit 9,0 Prozent Marktanteil voll im Soll, "Let's Dance" kam bei RTL hier auf 13,9 Prozent. Insgesamt sahen sich 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "Die besten Comedians Deutschlands" an.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für Sat.1: Die Wiederholung des Oliver Geissen-Formats "Unsere Lieblinge" punktete ab 23 Uhr ebenfalls noch mit starken 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Und am Vorabend markierte "Notruf" einen neuen Reichweiten-Rekord und knackte erstmals die Marke von einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,2 Prozent. "Die Landarztpraxis" schloss die Woche mit 0,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab. Mehr als 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen waren diesmal allerdings nicht zu holen.

ProSieben kam mit seinem Primetime-Film "Kong: Skull Island" zunächst auf halbwegs solide 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, steigerte sich am späteren Abend mit "Godzilla II: King of the Monsters" dann aber nochmal auf 9,2 Prozent. Okay verlief der Abend auch für RTLzwei, wo der Film "Iron Man 3" einen Marktanteil von 4,2 Prozent einfahren konnte. Vox lag mit "Goodbye Deutschland" bei 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Nur Kabel Eins konnte gar nichts reißen: "Criminal Minds" startete mit 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und verlor untypischerweise dann zunächst noch an Boden. Um 22:15 Uhr lag der Marktanteil nur noch bei 1,2 Prozent. Erst nach 23 Uhr ging's dann deutlich nach oben.

