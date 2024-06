am 02.06.2024 - 09:35 Uhr

Der Dauerregen und die Überflutungen im Süden haben dazu geführt, dass sich am Samstagabend sehr viele Menschen im BR Fernsehen über die Lage vor Ort informierten. Durchschnittlich 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten ab 20:17 Uhr ein "BR24 extra", sodass der bundesweite Marktanteil bei beachtlichen 5,3 Prozent lag. Das reichte sogar für einen Platz unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages, unter denen sich mit jeweils knapp über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens auch die Regionalmagazine des NDR sowie die dort ausgestrahlte "Tagesschau" wiederfanden.

Insgesamt war die "Tagesschau" ohnehin sehr stark: Alleine im Ersten schalteten um 20:00 Uhr im Schnitt 5,09 Millionen Menschen ein - keine andere Sendung erreichte am Samstag abseits der Champions League im ZDF ein größeres Publikum, sieht man mal vom "heute-journal" ab, das in der Halbzeitpause zu sehen war. Der Marktanteil der "Tagesschau" im Ersten belief sich auf 24,8 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,7 Prozent hoch aus.

Eine besonders hohe Reichweite verbuchte die "Tagesschau" abseits des Ersten und des NDR dann auch im BR Fernsehen, wo 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Im SWR Fernsehen wiederum verzeichnete die Nachrichtensendung um 20:00 Uhr weitere 810.000 Menschen. Auch dort war übrigens die Regionalberichterstattung am Vorabend sehr gefragt: 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer informierten sich ab 19:30 Uhr im SWR, in dessen Sendegebiet ja ebenfalls der Dauerregen wütete.

Starke Quoten gab es unterdessen am Vorabend aber auch für das ZDF, wo die "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr mit 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 22,6 Prozent Marktanteile kamen, ehe das anschließende "ZDF spezial" sogar 3,67 Millionen erreichte. Die Sondersendung war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 17,1 Prozent Marktanteil ein voller Erfolg. Punkten konnte zudem "RTL aktuell", das ab 18:45 Uhr von 2,18 Millionen Menschen gesehen wurde und es in der Zielgruppe auf 15,7 Prozent Marktateil brachte. Keine RTL-Sendung erreichte am Samstag ein größeres Publikum.

