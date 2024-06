Um nicht gegen das Champions League-Finale mit Beteiligung von Borussia Dortmund antrerten zu müssen, verschob ProSieben "Schlag den Star" diesmal ausnahmsweise vom Samstag- auf den Sonntagabend - was angesichts der ausufernden Sendungslänge - diesmal war erst kurz vor 2 Uhr nachts Schluss - mit Blick auf den darauffolgenden Arbeitstag wohl auch eher als mittelgute Idee gelten darf. Und dann hatte man mit Mehmet Scholl auch noch einen gesundheitlich angeschlagenen und eher lustlos wirkenden Kandidaten, den man nach drei Spielen auswechseln musste.

Das Comeback von Matthias Opdenhövel als Moderator von "Schlag den Star" stand also wirklich nicht unter dem besten Stern. Angesichts dessen war man mit einem guten Marktanteil von 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch sehr gut bedient. Hilfreich war dabei aber fraglos wieder die lange Laufzeit, denn die absoluten Reichweiten fielen dürftig aus. Im Schnitt verfolgten insgesamt gerade mal 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, das rangierte nah an den bisherigen Tiefstwerten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,3 Prozent.

Etwas Marktanteil gekostet hat die Konkurrenz durch "Schlag den Star" dabei "Grill den Henssler". Mit 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde diesmal ein Staffel-Tiefstwert markiert - was wohl daran lag, dass man gegen eine weitere überlange Show diesmal weniger gut Marktanteile am späten Abend gutmachen konnte. Auf die absolute Reichweite hatte die Konkurrenz hingegen kaum Auswirkungen, sie fiel mit insgesamt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ähnlich hoch aus wie noch eine Woche zuvor.

RTL kam mit "Jurassic World: Das gefallen Königreich" recht gut in den Abend und erzielte einen Marktanteil von 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - damit war man beim jungen Publikum der stärkste "Tatort"-Verfolger. 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Stern TV" am Sonntag" musst sich danach allerdings mit 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und einer Gesamtreichweite von 0,71 Millionen zufrieden geben. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte "Jurassic World" 10,9 Prozent, "Stern TV am Sonntag" 7,5 Prozent Marktanteil.

Sat.1 hielt sich mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Vacation Friends" auf einem soliden Niveau, "The 355" lag bei RTLzwei bei 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ebenso wie "Yes, we camp" bei Kabel Eins. Die Dokusoap liegt damit weiterhin klar unter dem Marktanteils-Niveau des vergangenen Jahres, als sie aber auch erst Mitte Juni startete, also rein in den Sommermonaten zu sehen war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;