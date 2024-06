Das Erste entschied sich am Sonntag, angesichts der Lage in den Hochwasser-Gebieten in Süddeutschland um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" einzuschieben und stieß damit auf großes Interesse. 7,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die 15-minütige Sondersendung an, das entsprach Marktanteilen von 28,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 24,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das waren deutlich mehr als zuvor die "Tagesschau" im Ersten verfolgt hatten, die dort im Schnitt 6,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Nicht eingerechnet sind hier aber all jene, die die Nachrichtensendung parallel in einem der Dritten, bei 3sat oder Phoenix angesehen haben. Und es waren auch mehr als den "Tatort" im Anschluss verfolgten, bei dem es sich allerdings nur um eine Wiederholung handelte.

Trotzdem blieb Das Erste damit auch im weiteren Verlauf des Sonntagabends an der Spitze: "Wunder gibt es immer wieder" hielt 6,49 Millionen Krimi-Fans beim Ersten, das war etwa jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 25,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,9 Prozent erzielt. "Caren Miosga" halbierte im Anschluss mit im Schnitt 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Marktanteil in etwa auf 12,2 Prozent. 7,6 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Stärkster ARD-Verfolger beim Gesamtpublikum war das ZDF, wo man mit "Ein Sommer in Andalusien" ebenfalls nur eine Wiederholung aufbot und damit 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Primetime anlocken konnte. Der Marktanteil belief sich auf 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Zum "heute-journal" stieg die Reichweite dann nochmal auf 3,89 Millionen an, der Marktanteil erhöhte sich auf 17,3 Prozent, ehe "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" seine Sache mit im Schnitt 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 16,4 Prozent ebenfalls gut machte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;