Mit einem Monat Verspätung - die erste Ausgabe von "Exclusiv" lief bereits am 2. Mai 1994 - beging das Starmagazin von RTL sein 30-jähriges Jubiläum am Sonntagvorabend mit einer Sondersendung, die vor allem beim jüngeren Publikum gut abschnitt. So holte sie bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 12,4 Prozent - das war mehr als jede andere Sendung auf diesem Sendeplatz am Sonntagvorabend in der zu Ende gehenden Saison erreichen konnte. In der erweiterten Zielgruppe lag der Marktnateil bei 10,5 Prozent, insgesamt schauten im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Am Nachmittag feierte unterdessen eine weitere Tiersendung mit Martin Rütter ihre Premiere, diesmal unter dem Titel "Rabauken auf 4 Pfoten". Im Schnitt waren zwischen 15:45 Uhr und 17:45 Uhr 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, was 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, 9,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, 9,1 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 - alles in allem also zumindest solide Werte. "Die Landtierärzte" taten sich zuvor deutlich schwerer, die Folge um 14:45 Uhr lag bei nur 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Richtig gut unterwegs war am Nachmittag aber Sat.1. Der Film "Der Schuh des Manitu - Extra Large" sorgte ab 14:31 Uhr für starke 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)" legte ab 16:30 Uhr sogar noch auf 11,2 Prozent zu. 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt erreicht. Am Vorabend ließ "Julia Leischik sucht. Bitte melde dich" dann die Gesamt-Reichweiten trotz Wiederholung deutlich steigen, 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zwar bei nur 7,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen mit 7,8 Prozent aber voll im Soll.

ProSieben erreichte mit "taff weekend" ab 16:23 Uhr solide 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo X-Plorer" lag um 19:04 Uhr bei 8,1 Prozent. Das dazwischen liegende "Galileo Stories" lief mit nur 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hingegen schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;