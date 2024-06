Schon in den vergangenen zwei Wochen ist ProSieben am Dienstagabend dank Jenke von Wilmsdorff ziemlich gut gefahren - vor sieben Tagen überzeugte man sogar mit einer alten "Jenke"-Ausgabe. An diesem Dienstag zeigte man unter dem Titel "Jeder gegen jeden: Wie gehen wir eigentlich miteinander um?" eine neue Ausgabe von "Jenke. Report." - und auch die war ein schöner Erfolg für den Sender.

Die Gesamtreichweite lag zwar nur bei 710.000, davon kamen aber 480.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Beim jungen Publikum entsprach das 11,0 Prozent Marktanteil. Der anschließende Talk zur Reportage verlor zwar ein wenig, war angesichts von 8,5 Prozent aber immer noch erfolgreich. 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 22:23 Uhr noch mit dabei.

Gut verlief der Abend auch für Vox: "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" verzeichnete 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit sogar mehr als ProSieben zur gleichen Zeit. Weil davon aber nur 330.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, wurden in dieser Altersklasse 7,4 Prozent gemessen. Das ist für Vox ein gutes Ergebnis, die ersten Ausgaben der Staffel lagen aber noch um die Marke von 10 Prozent. Erst in der letzten Woche ging es spürbar bergab - und jetzt eben nicht mehr bergauf. Die "Joy Denalane Story" war am späten Abend außerdem nur noch zu 5,2 Prozent gut, "That’s My Jam" sogar nur zu 2,7 Prozent.

Sat.1 schickte zur besten Sendezeit derweil Wiederholungen von "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" ins Quotenrennen. Die erzielten insgesamt auch recht ansehnliche Reichweiten, 980.000 und 920.000 Menschen sahen zu. Die meisten davon waren aber älter, sodass in der klassischen Zielgruppe nur 4,8 und 3,5 Prozent Marktanteil gemessen wurde. Neue Episoden von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" erreichten später 4,1 und 5,1 Prozent.

Sowohl Sat.1 als auch Vox landeten am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent. Bei Vox machte unter anderen die Daytime Probleme, wo "Shopping Queen" bei 1,5 Prozent Marktanteil hängen blieb. ProSieben war dagegen ein gutes Stück erfolgreicher und lag mit 8,8 Prozent recht deutlich über dem aktuellen Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;