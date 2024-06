am 05.06.2024 - 09:16 Uhr

Fußball, wohin das Auge reicht - und fast überall sind die Quoten richtig gut. Doch der Reihe nach: Das Erste hat am Dienstagvorabend das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Polen übertragen. Das sahen 2,51 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil bei guten 15,9 Prozent lag. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 13,3 Prozent gemessen. Mit ihrem 3:1-Sieg haben die DFB-Frauen nun auch vorzeitig ihr EM-Ticket gelöst.

Und auch "Gefragt - Gejagt" erreichte davor gute Quoten. Auf dem ungewohnten Sendeplatz um 17 Uhr sahen 1,12 Millionen Menschen zu, das waren rund 170.000 mehr als am Vortag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag angesichts von 12,0 Prozent prompt im zweistelligen Bereich. Das vorgezogene "Brisant" tut sich dagegen noch immer schwer und erreichte nur 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,5 Prozent. Für das Magazin war es die niedrigste jemals gemessene Reichweite.

Doch zurück zum Fußball, der war am Dienstag nämlich auch im RTL-Programm ein großes Thema. Ab 21 Uhr übertrugen die Kölner das Testspiel zwischen Italien und der Türkei. Die Reichweite in Halbzeit eins lag bei 1,50 Millionen, während den zweiten 45 Minuten waren es ähnlich viele: 1,52 Millionen. Beim jungen Publikum erzielte RTL mit dem Spiel 11,5 und 11,0 Prozent. Ein Kunststück, das ohne die anstehende EM so wohl nicht möglich gewesen wäre. Schon die Vorberichterstattung lag bei guten 10,2 Prozent, dafür schalteten nach dem Match viele direkt ab. Highlights und Zusammenfassungen wollten nur noch 700.000 Menschen sehen, der Marktanteil betrug ganz magere 5,7 Prozent.

Auf Fußball in der Primetime setzte übrigens auch das ZDF, wenn auch in etwas anderer Form. Unter dem Label von "Terra X History" blickte man nochmal auf die Fußball-WM 1974 und speziell das Duell zwischen Deutschland und der DDR zurück. Das ließen sich 1,90 Millionen Menschen nicht entgehen, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent. Damit lag die Reihe recht deutlich unter dem Schnitt, den das ZDF auf diesem Sendeplatz üblicherweise einfährt. Meistgesehene ZDF-Sendung am Dienstag war das "heute journal" mit 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Nachrichtenmagazin erzielte auch beim jungen Publikum starke 12,3 Prozent, später war auch "Markus Lanz" mit 12,2 Prozent erfolgreich unterwegs.

Im Ersten gab’s zur besten Sendezeit übrigens Kontrastprogramm zum Fußball: Zwei Folgen von "In aller Freundschaft" brachten es auf 3,77 und 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Kein Sender erreichte nach 20:15 Uhr ein größeres Publikum, mit 16,8 und 17,7 Prozent Marktanteil lief es insgesamt sehr gute und auch bei den Jüngeren wurden gute 10,0 und 9,8 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;