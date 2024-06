am 05.06.2024 - 09:36 Uhr

Fünf Ausgaben von "Abgestempelt!?" mit Hans Sarpei hat RTLzwei seit 2018 gezeigt - die letzten davon allerdings schon 2020. Daher kam die Ankündigung des Senders, die Reihe mit zwei frischen Folgen in diesem Jahr fortzusetzen, durchaus überraschend. Nun ist die erste neue Ausgabe zu sehen gewesen und es lässt sich wohl festhalten: Das Publikum hat nicht darauf gewartet.

Nur 270.000 Menschen sahen sich die Folge an, in der es um Crystal Meth ging. Das ist eine besorgniserregend niedrige Reichweite, selbst für RTLzwei-Verhältnisse. 120.000 der Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass in dieser Altersklasse lediglich 2,6 Prozent Marktanteil gemessen wurde. Immerhin: Bei der Wiederholung nach Mitternacht waren insgesamt nochmal 160.000 Personen mit dabei, hier kam RTLzwei auf 6,5 Prozent Marktanteil. Dazwischen erreichte "Armes Deutschland" nur 3,8 Prozent.

Weil RTLzwei auch in der Daytime teils große Probleme hatte, zwischen 16 und 19 Uhr kam man nicht über 1,8 Prozent Marktanteil hinaus, mussten sich die Verantwortlichen des Senders am Dienstag mit einem äußerst mageren Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,2 Prozent begnügen. Damit landete man noch hinter ZDFinfo, das mit 3,3 Prozent einen Hauch erfolgreicher unterwegs war.

Der Spartensender der Mainzer erreichte mit einer "Auslandsjournal"-Doku ab 21 Uhr zwar nur 1,1 Prozent, danach drehte aber "Leschs Kosmos" mit bis zu 3,8 Prozent kräftig auf. Fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Reihe am späten Abend an, am Vorabend war Harald Lesch zu teilweise mehr als 4 Prozent gut. Eine Doku über Plastikmüll kam ab 23:12 Uhr noch auf 4,4 Prozent Marktanteil.

RTLup erzielte am Dienstag übrigens einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent - und lag damit nur ganz knapp hinter der vermeintlich großen Konkurrenz aus Grünwald. Neben den traditionell starken Gerichtsformaten war der Sender mit "Law & Order: Special Victims Unit" am Abend stark unterwegs. Auch hier ging es mit 0,7 Prozent schleppend los, im Verlauf des Abends steigerte sich die Serie aber immer weiter, sodass zwei Folgen noch vor Mitternacht bei mehr als 6 Prozent lagen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;