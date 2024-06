am 06.06.2024 - 09:13 Uhr

Die Auftaktquoten der neuen RTL-Show "Wirklich wahr?!" in der vergangenen Woche waren ein zweischneidiges Schwert: So wurden beim jungen Publikum zwar nur 8,1 Prozent Marktanteil gemessen, dafür lag die Gesamtreichweite bei recht ordentlichen 1,75 Millionen. Folge zwei musste nun eine Woche später bei beiden Werten Verluste hinnehmen. So ging die Reichweite auf 1,51 Millionen zurück und der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank noch weiter auf schlechte 6,5 Prozent.

Mit nur 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren landete das von Daniel Hartwich moderierte Format gleich hinter mehreren anderen Sendungen - etwa dem "Auslandsjournal" im ZDF, "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei oder auch der "Quatsch Comedy Show" bei ProSieben. Letztere brachte es auf 320.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer - wohlgemerkt auf einem späteren Sendeplatz. Der Marktanteil lag dennoch nur bei 7,0 Prozent.

Nimmt man "TV Total" als Maßstab, dann hat die Comedyshow daraus eigentlich zu wenig gemacht. Das von Sebastian Pufpaff moderierte Format kam zuvor nämlich noch auf 650.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,7 Prozent, "TV Total" steigerte sich damit im Vergleich zu den vergangenen zwei Wochen ein wenig. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Menschen zu.

Etwas überraschend dürfte für das ProSieben-Publikum die Tatsache gekommen sein, dass der Sender am späten Abend mit "Schmitzefrei" ein Bühnenprogramm von Ralf Schmitz zeigte - das war erst vor wenigen Wochen in Sat.1 zu sehen. Mit 5,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe fiel das Ergebnis dann auch dürftig aus. Und auch für RTL verlief der weitere Abend enttäuschend: "RTL Direkt" blieb bei 6,9 Prozent hängen und auch "Stern TV" war nur zu 7,7 Prozent gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;