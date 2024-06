Was hat diese Umfrage für Wirbel gesorgt: Am 1. Juni hatte der WDR Ergebnisse einer Umfrage über "Einstellungen zur Fußball-Nationalmannschaft" veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigten, wie rassistisch viele Menschen in Deutschland offenbar noch immer sind. Viele kritisierten aber auch die Fragestellung in der Umfrage, die für die Dokumentation "Einigkeit und Recht und Vielfalt" gemacht wurde. Sogar WDR-Sportchef Karl Valks meldete sich und verteidigte die Umfrage. Nun ist die Doku im Ersten zu sehen gewesen - und vor allem viele junge Menschen sahen zu.

390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Doku ab 21:30 Uhr an, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag damit bei guten 8,6 Prozent. Damit lag Das Erste noch vor den Primetime-Formaten von RTL und RTLzwei. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,91 Millionen.

Damit konnte "Einigkeit und Recht und Vielfalt" das Niveau der zuvor gezeigten Fußball-Doku "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?" mit Esther Sedlaczek sogar noch ein kleines Stück ausbauen. Diesen Film sahen zuvor 1,90 Millionen Menschen, bei den Jüngeren waren 7,7 Prozent Marktanteil drin. Beim Gesamtpublikum erzielten die beiden Dokumentationen 8,2 und 8,7 Prozent Marktanteil. Erst die "Tagesthemen" (12,1 Prozent) und "Maischberger" (11,5 Prozent) steigerten den Gesamt-Marktanteil später noch auf mehr als 10 Prozent.

Den ungefährdeten Tagessieg fuhr derweil das ZDF ein: "Aktenzeichen XY" verzeichnete 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach starken 22,2 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 20,7 Prozent gemessen, mit den exakt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersklasse holte das ZDF auch hier den Tagessieg. Von den 10 meistgesehenen Sendungen des Tages kamen übrigens sechs vom ZDF, neben "XY" waren es auch das "Auslandsjournal", "Rosenheim-Cops", "SOKO Wismar" sowie "heute" und das "heute journal".

Darüber hinaus war auch ZDFneo am Mittwoch sehr erfolgreich: "Wilsberg" unterhielt zu Beginn der Primetime 1,63 Millionen Menschen, 1,48 Millionen waren im Anschluss noch bei "Friesland" mit dabei. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei ganz starken 7,0 und 8,1 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent ist ZDFneo am Mittwoch der fünftstärkste Sender im Gesamtmarkt gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;